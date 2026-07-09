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IMD Alert: नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद; बारिश के कारण भारत के इन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी

School Closed due to Heavy Rain: भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और ऐसे में कुछ जगहों पर काफी जाम लगने के अलावा पानी भी भर चुका है. कुछ राज्यों में IMD Alert के तहत स्कूल और कॉलेज की छुट्टी की गई है. आइए जानते हैं किन-किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे?

Written BySimran Singh
Published: Jul 09, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:05 AM IST
IMD Alert: नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद; बारिश के कारण भारत के इन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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