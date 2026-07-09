/IMD Alert: नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद; बारिश के कारण भारत के इन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी

School Closed due to Heavy Rain: देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जारी बारिश के अलर्ट के बीच कई राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. हालांकि, ये फैसला सभी राज्यों पर लागू नहीं है, बल्कि सिर्फ राज्यों और जिलों में लागू किया गया है जहां भारी बारिश और जलभराव की स्थिति बनी हुई है.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारी बारिश और IMD के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है. प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से आदेश का पालन करने की अपील की है.
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण देहरादून, नैनीताल सहित कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने की आशंका को देखते हुए ये निर्णय एहतियात के तौर पर लिया गया है.
कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के कुछ क्षेत्रों में भी लगातार बारिश के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. प्रशासन का कहना है कि लगातार बारिश, जलभराव और खराब मौसम के चलते छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है.
दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है और उस वजह से कुछ जगहों पर स्कूल बंद किए गए हैं. दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है, लोगों को सलाह दी गई है कि वो बिना वजह घर से बाहर न निकलें.
सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि पूरे भारत में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये जानकारी सही नहीं है. दरअसल, देश के उन राज्यों में स्कूल-कॉलेज को बंद किया गया है जहां पर भारी बारिश की संभावना है. उत्तर प्रदेश और उतराखंड के कई शहरों में स्कूल बंद हैं. इसके अलावा मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में भी रेड अलर्ट के कारण स्कूल को बंद रखने का निर्देश दिया गया है.
मौसम की स्थिति लगातार बदल रही है. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने जिले के प्रशासन, शिक्षा विभाग और स्कूल द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें. अगर आपके क्षेत्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है, तो स्कूल खुलने या बंद रहने की जानकारी स्थानीय प्रशासन की घोषणा के अनुसार ही मान्य होगी और अनावश्यक यात्रा से बचें.