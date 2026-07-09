/IMD Alert: नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद; बारिश के कारण भारत के इन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी

School Closed due to Heavy Rain: देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जारी बारिश के अलर्ट के बीच कई राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. हालांकि, ये फैसला सभी राज्यों पर लागू नहीं है, बल्कि सिर्फ राज्यों और जिलों में लागू किया गया है जहां भारी बारिश और जलभराव की स्थिति बनी हुई है.