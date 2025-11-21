Reasoning Questions: सरकारी परीक्षाओं के लिए जरूरी लॉजिकल रीजनिंग सवाल, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

Tricky Reasoning Questions: किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के पास जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी के साथ स्ट्रॉंग लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम आपके लिए 10 रीजनिंग के सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं.
Trending Photos
Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें सरकारी नौकरी और प्रवेश परीक्षा शामिल होते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास हर एक विषय की अच्छी जानकारी के साथ मजबूत लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ट्रिकी रीजनिंग के 10 सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी एग्जाम की तैयारी करने में मदद करेगा.
सवाल 1: अगर 6 बच्चों ने 6 चॉकलेट 6 मिनट में खाई, तो 60 बच्चों को 60 चॉकलेट खाने में कितना समय लगेगा?
जवाब: 6 मिनट
सवाल 2: एक आदमी 20 रुपये में 5 पेन खरीदता है, तो 200 रुपये में कितने पेन खरीदेगा?
जवाब: 50 पेन
सवाल 3: 8, 5, 4, 9, 1, 7, ?
जवाब: 6
सवाल 4: 2, 3, 5, 9, 17, ?
जवाब: 33
सवाल 5: एक कमरे में 6 लोग हैं, हर व्यक्ति बाकी सभी से एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितने हैंडशेक होंगे?
जवाब: 15
ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: कठिन नहीं, मजेदार हैं ये रीजनिंग सवाल! आप भी करें ट्राई
सवाल 6: राम, मोहन से लंबा है, लेकिन सोहन से छोटा। मोहन, सोहन से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन?
जवाब: सोहन
सवाल 7: 5 आदमी 5 दिन में 5 काम करते हैं, तो 10 आदमी 10 दिन में कितने काम करेंगे?
जवाब: 20 काम
सवाल 8: एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 4 गुना है, 10 साल बाद पिता की उम्र बेटे से 2 गुना होगी, तो अभी पिता की उम्र कितनी?
जवाब: 40 वर्ष
सवाल 9: यदि ALL = 25, BALL = 41, तो CALL = ?
जवाब: 44
सवाल 10: एक समूह में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो कुल का कितने प्रतिशत लड़कियां हैं?
जवाब: 60%
ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: तेज दिमाग वालों के लिए 10 ट्रिकी रीजनिंग सवाल, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?