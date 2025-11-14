Reasoning Questions: तेज दिमाग वालों के लिए 10 ट्रिकी रीजनिंग सवाल, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

Reasoning Tricky Questions And Answers: आजकल आयोजित होने वाली लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों से जनरल नॉलेज के साथ उनकी तार्किक क्षमता और समस्या हल करने की योग्यता को परखने के लिए अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग सवाल पूछे जाते हैं. यदि आप भी सरकारी नौकरी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वैसे सवालों का नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यहां 10 यूनिक और ट्रिकी रीजनिंग सवाल उनके जवाब लेकर आए हैं, जिन्हें हल करके आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं. इसी के साथ अपनी तैयारी की जांच भी खुद कर सकते हैं.

सवाल 1: एक आदमी की बेटी, उसके बेटे की बहन की मां है, वह आदमी उस लड़की का क्या लगता है?

जवाब: वह आदमी उस लड़की का पिता लगता है.

सवाल 2: CAT = 3120, तो DOG = ?

जवाब: 4125

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: यदि 1 = 4, 2 = 16, 3 = 64, तो 4 = ?

जवाब: 256

सवाल 4: यदि SOME = 46 और MORE = 58, तो MOVE = ?

जवाब: 57

सवाल 5: 2, 6, 12, 20, 30, ?

जवाब: 42

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रीजनिंग चैलेंज: हर सवाल एक पहेली, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?​

सवाल 6: अगर आज बुधवार है, तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा?

जवाब: शनिवार

सवाल 7: 3, 5, 9, 17, 33, ?

जवाब: 65

सवाल 8: एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रोहन बोला 'यह मेरी मां की एकमात्र बहन की बेटी है', लड़की रोहन की कौन हुई?

जवाब: लड़की रोहन की बहन हुई.

सवाल 9: यदि COLD = 74, HEAT = 34, तो WARM = ?

जवाब: 50

सवाल 10: 7, 14, 28, 56, 112, ?

जवाब: 224

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वो कौन सा शब्द है, जो हर डिक्शनरी में गलत लिखा होता है?