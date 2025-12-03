10वीं-12वीं के छात्रों के लिए जरूरी अपडेट, CBSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले किए ये 10 बड़े बदलाव, देखें लिस्ट

CBSE: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले साल 2025 में कई बदलाव किए हैं, जिनमें से कुछ शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में लागू होंगे और कुछ इस साल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है. इसलिए नए सेशन में जाने वाले छात्रों के साथ 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को सीबीएसई द्वारा किए गए ये 10 मेजर बदलाव को जरूर से जान लेना चाहिए.

1. कक्षा 10वीं-12वीं के सिलेबस में बदलाव

सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बदलाव करते हुए स्किल बेस्ड विषय को लागू करने का फैसला लागू किया था. जिसके मुताबिक, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में 10वीं के छात्रों को कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से किसे एक विषय को स्किल बेस्ड विषय के रूप में चुनना होगा. इसका फायदा यह होगा कि अगर कोई छात्र फाइनल एग्जाम में किसी मुख्य विषय में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, तो फाइनल रिजल्ट की गणना के लिए स्किल विषय या वैकल्पिक भाषा के साथ इसे रिप्लेस करने की अनुमति दी जाएगी.

वहीं, कक्षा 12वीं के लिए ये 4 नए स्किल विषय जोड़े गए हैं-

भूमि परिवहन सहयोगी (Land Transportation Associate)

इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर (Electronics and Hardware)

शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक (Physical Activity Trainer)

डिज़ाइन सोच और नवाचार (Design Thinking and Innovation)

2. बेसिक गणित के जगह कक्षा 11 में स्टैंडर्ड मैथ का विकल्प

जिन छात्रों ने कक्षा 10 में बेसिक गणित (241) लिया था, वे शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कक्षा 11 में स्टैंडर्ड मैथ (041) चुन सकते हैं.

3. कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी

10वीं के छात्रों को 2026 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, जसमें एक अनिवार्य और एक वैकल्पिक होगा. यह फैसला नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत लिया गया है, जिसका मकसद छात्रों का तनाव कम करना और अंकों में सुधार करना है.

फरवरी परीक्षा - अनिवार्य

मई परीक्षा - वैकल्पिक (अंकों में सुधार के लिए)

4. कक्षा 11 और कक्षा 12 के लीगल लॉ स्टडी में शामिल हुए ये चैप्टर

सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा11वीं और 12वीं के लीगल लॉ स्टडी सिलेबस में तीन तलाक, भारतीय न्याय संहिता (BNS), राजद्रोह और धारा 377 जैसे विषयों को शामिल करने का फैसला किया है.

5. पेपर फॉर्मेट में बदलाव

संशोधित प्रश्न पत्रों में कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए योग्यता-केंद्रित, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सवालों का संतुलित मिश्रण शामिल होगा.

6. योग्यता आधारित मूल्यांकन

सीबीएसई द्वारा अब परीक्षा के प्रश्नपत्रों में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग और समस्या-समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी. जिसमें- प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत तक भाग मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ), केस-बेस्ड और सोर्स बेस्ड सवाल शामिल होगा.

7. दो-स्तरीय मूल्यांकन प्रणाली

सीबीएसई द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से एक नई मूल्यांकन प्रणाली शुरू करने की उम्मीद है, जिसमें 60% अंक बोर्ड परीक्षाओं से और 40% आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) जैसे- परियोजनाओं (Projects), आवधिक परीक्षणों (Periodic Tests), आदि से छात्रों को मिलेगा.

8. बिंदु ग्रेडिंग स्केल का परिचय

सीबीएसई पहले की 5-बिंदु ग्रेडिंग स्केल के स्थान पर अधिक विस्तृत 9-बिंदु ग्रेडिंग स्केल अपनाएगा. जिसमें टॉप12.5 प्रतिशत हासिल करने वाले छात्रों को A1 ग्रेड मिलेगा.

9. नए कौशल बेस्ड विषय

सीबीएसई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजाइन थिंकिंग जैसे कई और स्किल बेस्ड विषयों को शामिल करेगा, जिससे छात्रों का ध्यान उभरते करियर स्किल पर केंद्रित किया जाएगा. उन्हें उसके लिए तैयार किया जाएगा.

10. डिजिटल मूल्यांकन और परीक्षा सुरक्षा में सुधार

परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन की ओर बढ़ रहा है और परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी शुरू कर सकता है. इसका उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार और परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करना है.

