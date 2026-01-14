Advertisement
School Holidays Update: इन राज्यों में 4 दिनों तक लगातार बंद रहेंगे स्कूल, यहां देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holidays Update: इन राज्यों में 4 दिनों तक लगातार बंद रहेंगे स्कूल, यहां देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holidays Update: 15 जनवरी को भारत के कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. जबकि, 16 से 18 जनवरी तक भी कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी रहेगी. आइए फटाफट से स्कूल की छुट्टी लिस्ट देख लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:47 PM IST
School Holidays Update: इन राज्यों में 4 दिनों तक लगातार बंद रहेंगे स्कूल, यहां देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holidays Update: भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में 13 जनवरी से खास पर्व को मनाया जा रहा है और इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान भी किया जा चुका है. 13 और 14 जनवरी को भारत के कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रही. कुछ राज्यों में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर छुट्टियों का ऐलान किया जा चुका है. इसके अलावा कुछ राज्यों में पोंगल और भोगी जैसे पर्व के अवसर पर भी छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है. लगातार 4 दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है. भारत के किन राज्यों में 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी? आइए फटाफट से छुट्टियों की लिस्ट पर गौर कर लेते हैं.

किन राज्यों में 15 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी?

15 जनवरी, गुरुवार को उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के कारण आधिकारिक छुट्टी रहेगी. यहां के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इसके अलावा सरकारी बैंक और दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी. कुछ जिलों में भीषण ठंड के कारण भी स्कूल बंद है. स्कूल खुलने के संबंध में स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा जैसे राज्यों में भी 15 जनवरी 2026 को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. दरअसल, सर्दियों की छुट्टी की तारीख को आगे बढ़ा देने के कारण 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. 16 जनवरी से यहां सभी स्कूल खुले रहेंगे.

इन राज्यों में 4 दिनों के लिए स्कूल बंद

चंडीगढ़ में स्कूल की छुट्टियों की तारीखों को बढ़ा दिया गया है. 17 जनवरी तक यहां के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां जारी रहेंगी. 18 जनवरी को रविवार होने के कारण 19 जनवरी से बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा. इसके अलावा दक्षिण राज्यों में पोंगल त्योहार के कारण छुट्टी रहेगी. कुछ राज्यों में चार दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे. तमिलनाडु में पोंगल के कारण 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी तक सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है. जबकि, 18 जनवरी को रविवार के कारण भी स्कूल बंद रहेंगे. इस तरह से लगातार चार दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

पोंगल को किन-किन नामों से जाना जाता है?

पोंगल पर्व को चार दिन- 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है. पोंगल को अलग-अलग नाम से जाना जाता है. इसे भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानूम पोंगल जैसे नामों से भी जाना जाता है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्राइवेट स्कूलों में 25% RTE कोटा होगा लागू; सभी राज्य करें पालन

