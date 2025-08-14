Independence Day 2025: 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं आजादी का दिन, क्या थी इस तारीख को चुनने की वजह?
Advertisement
trendingNow12880987
Hindi Newsशिक्षा

Independence Day 2025: 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं आजादी का दिन, क्या थी इस तारीख को चुनने की वजह?

Independence Day 2025: भारत में हर साल 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, क्यों इसी तारीख को आजादी के लिए चुना गया था. आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Independence Day 2025: 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं आजादी का दिन, क्या थी इस तारीख को चुनने की वजह?

Why 15 August Date Chosen As Independence Day: भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस दिन भारतीय देश को आजाद कराने वाले भारत माता के वीर सपूतों को याद कर उन्हें नमन करते हैं. इस ऐतिहासिक दिन हर एक भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के प्रति श्रद्धा होती है. भारत में स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस दोनों ही दिन को पूरे देश में एक त्योहार के तौर पर बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों दिन इतिहास के पन्नों में बहुत महत्वपूर्ण है और 15 अगस्त, 1947 को ही भारत की पावन भूमि को करीब 200 सालों बाद क्रूर अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा मिला था. आप सभी को ये तो पता होगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्या आपको पता है, इस तारीख को ही क्यों आजादी का दिन चुना गया था. आइए आपको बताते हैं. 

लॉर्ड माउंटबेटन की रणनीति
15 अगस्त, 1947 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी, लेकिन पहले भारत को 30 जून, 1948 को आजादी मिलने वाली थी, लेकिन अचानक उस समय परिस्थितियां कुछ इस तरह बदल गई कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्र करने की तारीख 15 अगस्त, 1947 घोषित कर दी. हालांकि, यह फैसला राजनीतिक कारणों के साथ वर्ल्ड वार 2, ब्रिटिश साम्राज्य की गिरती ताकत और लॉर्ड माउंटबेटन की रणनीति के मद्देनजर लिया गया था. 

Indian flag: अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाना सही या नहीं? क्या कहता है भारतीय कानून

वल्ड वार 2
वर्ल्ड वार 2 ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया था. वहीं, युद्ध समाप्त होने के बाद संसाधनों की कमी और देश में अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ते विद्रोह और आजादी की मांग ने ब्रिटिशर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि भारत पर अब उनका शासन करना संभव नहीं रह गया है. इसके बाद अंग्रेजों द्वारा यह फैसला लिया गया कि भारत को 30 जून, 1948 तक आजाद किया जाएगा. 

माउंटबेटन प्लान
उस समय भारत में आखिरी वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन आए थे. जब उन्होंने देश की हालत देखी, तब उन्होंने निर्णय लिया कि भारत को जल्द से जल्द आजादी दी जाए. इसी के साथ माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को 'माउंटबेटन प्लान' घोषित किया और 15 अगस्त 1947 की तारीख आजादी के रूप में घोषित किया. माउंटबेटन ने 15 अगस्त का तारीख इसलिए चुना, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने 15 अगस्त, 1945 को ही आत्मसमर्पण किया था. इस तारीख को चुनकर वो यह संदेश देना चाहते थे कि सत्ता हस्तांतरण (Power Transfer) उनके नियंत्रण में था.

रेलवे गार्ड,हीरे की खदान के माहिर, तिरंगा डिजाइन करने वाले के बारे में जानते हैं आप?

जानकारी के लिए बता दें, भारत और पाकिस्तान दोनों को कानूनी रूप से  15 अगस्त 1947 के दिन ही आजादी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया.

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

independence day 2025

Trending news

वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
;