Independence Day 2025: 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं आजादी का दिन, क्या थी इस तारीख को चुनने की वजह?

Why 15 August Date Chosen As Independence Day: भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस दिन भारतीय देश को आजाद कराने वाले भारत माता के वीर सपूतों को याद कर उन्हें नमन करते हैं. इस ऐतिहासिक दिन हर एक भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के प्रति श्रद्धा होती है. भारत में स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस दोनों ही दिन को पूरे देश में एक त्योहार के तौर पर बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों दिन इतिहास के पन्नों में बहुत महत्वपूर्ण है और 15 अगस्त, 1947 को ही भारत की पावन भूमि को करीब 200 सालों बाद क्रूर अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा मिला था. आप सभी को ये तो पता होगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्या आपको पता है, इस तारीख को ही क्यों आजादी का दिन चुना गया था. आइए आपको बताते हैं.

लॉर्ड माउंटबेटन की रणनीति

15 अगस्त, 1947 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी, लेकिन पहले भारत को 30 जून, 1948 को आजादी मिलने वाली थी, लेकिन अचानक उस समय परिस्थितियां कुछ इस तरह बदल गई कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्र करने की तारीख 15 अगस्त, 1947 घोषित कर दी. हालांकि, यह फैसला राजनीतिक कारणों के साथ वर्ल्ड वार 2, ब्रिटिश साम्राज्य की गिरती ताकत और लॉर्ड माउंटबेटन की रणनीति के मद्देनजर लिया गया था.

वल्ड वार 2

वर्ल्ड वार 2 ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया था. वहीं, युद्ध समाप्त होने के बाद संसाधनों की कमी और देश में अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ते विद्रोह और आजादी की मांग ने ब्रिटिशर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि भारत पर अब उनका शासन करना संभव नहीं रह गया है. इसके बाद अंग्रेजों द्वारा यह फैसला लिया गया कि भारत को 30 जून, 1948 तक आजाद किया जाएगा.

माउंटबेटन प्लान

उस समय भारत में आखिरी वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन आए थे. जब उन्होंने देश की हालत देखी, तब उन्होंने निर्णय लिया कि भारत को जल्द से जल्द आजादी दी जाए. इसी के साथ माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को 'माउंटबेटन प्लान' घोषित किया और 15 अगस्त 1947 की तारीख आजादी के रूप में घोषित किया. माउंटबेटन ने 15 अगस्त का तारीख इसलिए चुना, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने 15 अगस्त, 1945 को ही आत्मसमर्पण किया था. इस तारीख को चुनकर वो यह संदेश देना चाहते थे कि सत्ता हस्तांतरण (Power Transfer) उनके नियंत्रण में था.

जानकारी के लिए बता दें, भारत और पाकिस्तान दोनों को कानूनी रूप से 15 अगस्त 1947 के दिन ही आजादी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया.