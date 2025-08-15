Independence Day 2025 Quiz: भारत के बारे में कितना जानते हैं आप? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10 सवालों के जवाब से जानें आप कितने बड़े ज्ञानी

Independence Day 2025 Quiz: 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ था और इस अवसर पर देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर ऐतिहासिक पल की याद ताजा होती है जब 947 में देश को ब्रिटिश शासन से आजादी मिल गई थी. इस बार 79 वां स्वतंत्रता दिवस है. ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े रोचक GK क्विज से आप जान सकते हैं कि आपको भारत के बारे में क्या-क्या पता है. आपका GK कितना मजबूत है और इतिहास से संबंधित कितनी जानकारी रखते हैं? इसका पता 10 सवालों के जवाब के साथ लगा सकते हैं. आइए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10 सवालों से जानते हैं कि आप कितने ज्ञानी हैं?

1. भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ किसने लिखा है?

मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाने वाला ये राष्ट्रीय गीत साल 1882 में लिखा गया था. इसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत बना गया. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम् गीत लिखा था.

2. भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?

भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे. भारत की स्वतंत्रता के बाद से 16 वर्ष तक जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे.

3. भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था?

भारतीय तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था. इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया.

4. पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया?

भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था. कहा जाता है कि कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर (ग्रीन पार्क) में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था. उस दौरान झंडे का रंग तिरंगा यानी केसरिया, सफेद और हरा नहीं था. तब लाल, पीला और हरा रंग की लाइन वाला ध्वज था.

5. भारत के कौन से प्रधानमंत्री विदेश जाने के बाद वापस नहीं लौटे

लाल बहादुर शास्त्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जो विदेश गए थे और वापस नहीं लौटे थे. हालांकि, उनकी मौत हो गई थी. बताया जाता है कि 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद समझौते के लिए गए थे और 11 जनवरी, 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी.

ये भी पढ़ें- 79th Independence Day: 15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या-क्या दिखेगा नया

6. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं?

राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग- केसरिया, सफेद और हरा है. तीनों रंग अलग-अलग संदेश के साथ हैं. केसरिया रंग से साहस और बलिदान, सफेद रंग से शांति और सत्य, हरा रंग- वृद्धि, उर्वरता और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है.

7. ‘सत्यमेव जयते’ कहां से लिया गया है?

भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य- ‘सत्यमेव जयते’ मुंडकोपनिषद से लिया गया है. इस वाक्य का अर्थ है- ‘सत्य की ही विजय होती है.’ भारत के गणतंत्र बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया और इसे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया जाने लगा गया.

8. दांडी यात्रा क्यों और किसने शुरू की?

महात्मा गांधी द्वारा 1930 में ब्रिटिश नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा को शुरू किया गया था

9. ‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा’ गीत किसने लिखा?

प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने ‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा’ गीत लिखा था जिसे बाद में ‘राष्ट्रीय गीत’ के रूप में अनौपचारिक रूप से मान्यता दी गई. ये गीत भारत की खूबसूरती और एकता को दर्शाता है.

10. भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?

इस सवाल का जवाब तो शायद आप जानते होंगे? अगर नहीं पता तो बता दें कि भारत की राष्ट्रीय नदी, गंगा नदी है. साल 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था. ये जीवन रेखा नदी भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी है.

ये भी पढ़ें- देश रंगीला रंगीला...Tricolor में रंगा पूरा भारत, रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर सरकारी भवनों तक में दिखे बस तीन रंग; देखिए दिल छू लेने वाली तस्वीरें