Independence Day 2025 Quiz: भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा फहराया था?

Independence Day 2025 Trending Quiz: भारत में हर साल 15 अगस्त को बहुत ही धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन देश को 200 सालों के बाद अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी और भारत स्वतंत्र हुआ था. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश होता है और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं. ऐसे में आइए हम आपको स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ रोचक जानकारी सवाल और जवाब के माध्यम से देते हैं. जो आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत में इस साल 78वां या 79वां कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा?

जवाब: भारत में इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा.

सवाल 2: लाल किले पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था?

जवाब: दिल्ली के लाल किले पर पहली बार तिरंगा 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे फहराया गया था.

सवाल 3: लाल किले पर पहली बार फहराया गया तिरंगा कहां रखा गया है?

जवाब: लाल किले पर आजादी के बाद पहली बार फहराए गए तिरंगे को चेन्नई के किला संग्रहालय में संरक्षित किया गया है.

सवाल 4: दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई थी?

जवाब: दिल्ली को भारत की राजधानी 13 फरवरी, 1931 को घोषित किया गया था. इससे पहले, 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था, जो पहले कलकत्ता हुआ करता था.

सवाल 5: लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था?

जवाब: लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था.

सवाल 6: भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी कितने सालों बाद मिली थी?

जवाब: भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी लगभग 200 सालों बाद मिली थी.

सवाल 7: भारत के किस प्रधानमंत्री को लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला था?

जवाब: भारत के इतिहास में ऐसे दो प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला था. वो गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर थे.

सवाल 8: प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहरा चुके हैं?

जवाब: प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर 11 बार तिरंगा फहरा चुके हैं और साल 2025 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वो 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे.

सवाल 9: लाल किले का निर्माण किसने करवाया था?

जवाब: लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था.

सवाल 10: भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा फहराया था?

जवाब: देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल किले पर सबसे अधिक 17 बार तिरंगा फहरा चुके थे. इसके बाद दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने 16 बार लाल किले पर तिरंगा फहरा था.

