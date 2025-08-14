Independence Day 2025 Quiz: रेलवे गार्ड, हीरे की खदान के माहिर... तिरंगा डिजाइन करने वाले के बारे में क्या जानते हैं आप?

Independence Day 2025 Trending Quiz: हर साल की तरह इस साल भी भारतीयों द्वारा 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. देश में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे. ऐसे में आइए हम आपको स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी 10 रोचक जानकारी सवाल और जवाब के माध्यम से बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी सहायता करेगा.

सवाल 1: भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' के रचयिता कौन थे?

जवाब: राष्ट्रगान 'जन गण मन' के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर थे .

सवाल 2: स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल कौन थे?

जवाब: स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे.

सवाल 3: ‘सत्यमेव जयते’ कहां से लिया गया है?

जवाब: ‘सत्यमेव जयते’ मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सत्य की ही विजय होती है' है.

सवाल 4: भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है और कब अपनाया गया था?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सिंह स्तंभ है, जिसे 26 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था.

सवाल 5: भारत के किस प्रधानमंत्री के पास लाल किले पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉह है?

जवाब: लाल किला पर सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है, उन्होंने कुल 17 बार लाल किला पर तिरंगा फहराया था.

सवाल 6: स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहां से संबोधित करते हैं?

जवाब: स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली के लाल किले से संबोधित करते हैं.

सवाल 7: भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?

जवाब: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे

सवाल 8: भारत के किस राज्य को सबसे अंत में आजादी मिली थी?

जवाब: भारत के गोवा राज्य को देश की आजादी के 14 साल बाद 1961 में पुर्तगाली शासन से आजादी मिली थी.

सवाल 9: भारत को आजादी कब मिली थी?

जवाब: भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी.

सवाल 10: भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था.

