/Independence Day 2026: पतंगबाजी से लेकर सुपरबाइक राइड्स तक, 80 सालों में कितना बदल गया दिल्ली में 15 अगस्त मनाने का तरीका?

Independence Day 2026: पुरानी दिल्ली की धड़कन, इतिहास समेटे पतंगों से सजी गलियां और हवा में घुलती पकवानों की खुशबू आदि के साथ यहां आज भी आजादी का वही पुराना अंदाज जिंदा है. चांदनी चौक और खारी बावली से लेकर लाल कुआं के बाजारों में 15 अगस्त के लिए लगने वाला पतंगों का मेला आज भी है. दिल्ली में 15 अगस्त को पत्तों से आसमान रंगीन होता है और जामा मस्जिद की छतों पर जश्न का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है. दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि पतंगों की डोर और खुशियों की नई उमंग के साथ मनाया जाने वाला एक अटूट एहसास है.
भारत की आजादी के 80 साल पूरे होने पर एक अलग ही जश्न देखने को मिला. इस साल लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम गाया जाएगा. दिल्ली के 80 साल पूरे होने तक के सफर को देखा जाए तो इस आजादी को मनाने का जश्न पहले से अब में कितने बदलावों के साथ रहा है. पतंगबाजी से बाइक राइडर का दौर कितना खास रहा, आइए जानते हैं 80 सालों में कितना बदल गया दिल्ली में 15 अगस्त मनाने का तरीका?
दिल्ली में आजादी का जश्न सिर्फ लाल किले की प्राचीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यहां का आसमान भी रंग-बिरंगी पतंगों से सजे एक अलग ही रूप में नजर आता है. 15 अगस्त के दिन ज्यादातर दिल्लीवासी अपनी छतों पर हाथों में मांझा और पतंग थामे 'वो काटा' के शोर के साथ जश्न मनाते दिखते हैं. इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुरानी दिल्ली की इन्हीं पुरानी यादों को फिर से जीवंत करने के लिए 'पतंग और पेच फेस्टिवल 2026' का खास आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में जाने-माने इतिहासकार और लेखिका राना सफवी शिरकत करेंगी, जो ये बताएंगी कि दिल्ली के इतिहास, पतंगबाज़ी की संस्कृति और आजादी की भावना का आपस में कितना गहरा जुड़ाव रहा है.
भारत की राजधानी दिल्ली के साइकिलिस्ट भी 15 अगस्त का जश्न खास तरीके से मनाने वाले हैं. फ्रीडम 80 राइड की प्रतिभागीता में शामिल होकर 80 किलोमीटर साइकिल चलाने के साथ ये साइकिलिस्ट शुरुआत करेंगे. दिल्ली ही नहीं, दूसरे शहरों के साइकिलिस्ट भी 15 अगस्त को 80 किलोमीटर की राइड के साथ आजादी का जश्न मनाएंगे. इस बार स्वतंत्रता दिवस का ये जश्न सिर्फ राजधानी तक नहीं बल्कि इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक पहुंच जाएगा.
मोटरसाइकिलों पर लहराते तिरंग, हवा की तेज रफ्तार और सभी बाइक राइडर्स की टोलियों का शोर इस बार 80वीं आजादी का जश्न मनाएंगे. हालांकि, ये जश्न 15 अगस्त को नहीं 16 तारीख को 500 बाइकों के साथ मनाया जाएगा. दिल्ली से 50 किलोमीटर की राइड मुरथल तक जाएगी. एक देशभक्ति की गूंज 50 किलोमीटर तक फैलेगी. इन राइडर्स के अनुसार ये उनके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के भाईचारे को श्रद्धांजलि देने का तरीका है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में योगदान दिया.