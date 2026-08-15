/Independence Day 2026: पतंगबाजी से लेकर सुपरबाइक राइड्स तक, 80 सालों में कितना बदल गया दिल्ली में 15 अगस्त मनाने का तरीका?

दिल्ली में आजादी का जश्न सिर्फ लाल किले की प्राचीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यहां का आसमान भी रंग-बिरंगी पतंगों से सजे एक अलग ही रूप में नजर आता है. 15 अगस्त के दिन ज्यादातर दिल्लीवासी अपनी छतों पर हाथों में मांझा और पतंग थामे 'वो काटा' के शोर के साथ जश्न मनाते दिखते हैं. इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुरानी दिल्ली की इन्हीं पुरानी यादों को फिर से जीवंत करने के लिए 'पतंग और पेच फेस्टिवल 2026' का खास आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में जाने-माने इतिहासकार और लेखिका राना सफवी शिरकत करेंगी, जो ये बताएंगी कि दिल्ली के इतिहास, पतंगबाज़ी की संस्कृति और आजादी की भावना का आपस में कितना गहरा जुड़ाव रहा है.