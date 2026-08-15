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Independence Day 2026: पतंगबाजी से लेकर सुपरबाइक राइड्स तक, 80 सालों में कितना बदल गया दिल्ली में 15 अगस्त मनाने का तरीका?

Independence Day 2026: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. दिल्ली में कुछ लोग ये दिन पतंग उड़ाकर मनाते हैं. 80 साल में मनाने का अंदाज कैसा हुआ है. आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 15, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:09 AM IST
Independence Day 2026: पतंगबाजी से लेकर सुपरबाइक राइड्स तक, 80 सालों में कितना बदल गया दिल्ली में 15 अगस्त मनाने का तरीका?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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