/Independence Day 2026 Ticket: 15 अगस्त को लाल किले से PM मोदी का भाषण देखना है? ऐसे बुक करें स्वतंत्रता दिवस 2026 का टिकट

अगर आप लाल किले पर पीएम मोदी का भाषण लाइव देखना चाहते हैं तो इसके पहले ही एंट्री पास या टिकट लेनी होगी. टिकट के बिना लाल किले में 15 अगस्त के दिन एंट्री नहीं मिल सकेगी. वहां पर उस दिन कड़ी सुरक्षा की व्यवस्थाएं और आधिकारिक एंट्री इंतजामों से गुजरना होगा. लाल किले में पीएम मोदी का भाषण देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रोसेस को अपना सकते हैं. अगर लाल किले नहीं जाना है तो जी न्यूज की आधिकारिक वेबसाइट, Zee News लाइव टीवी और जी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जरिए भी पीएम मोदी का भाषण लाइव देख सकते हैं. उसके अलावा कई अन्य ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी पीएम मोदी की स्पीच को लाइव सुना जा सकता है.