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Independence Day 2026 Ticket: 15 अगस्त को लाल किले से PM मोदी का भाषण देखना है? ऐसे बुक करें स्वतंत्रता दिवस 2026 का टिकट

Independence Day 2026 Ticket Booking Process Online: क्या आप भी इस साल 15 अगस्त को लाल किले जाना चाहते हैं और स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखना चाहते हैं? तो इसके लिए कैसे और कहां से ऑनलाइन टिकट बुक की जा सकती है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 11, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:33 PM IST
Independence Day 2026 Ticket: 15 अगस्त को लाल किले से PM मोदी का भाषण देखना है? ऐसे बुक करें स्वतंत्रता दिवस 2026 का टिकट
Image Credit: Independence Day 2026 Ticket

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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