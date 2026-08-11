/Independence Day 2026 Ticket: 15 अगस्त को लाल किले से PM मोदी का भाषण देखना है? ऐसे बुक करें स्वतंत्रता दिवस 2026 का टिकट

Independence Day 2026 Ticket Booking Process Online: इस साल 15 अगस्त 2026 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंचेंगे, तब सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, जिसके बाद वो राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इसके बाद हर साल की तरह वो अपना पारंपरिक संबोधन देंगे, जिसे आप लाइव स्ट्रीम के जरिए भी देख सकते हैं. हालांकि, अगर आप इस ऐतिहासिक पल के साक्षी खुद लाल किले पर मौजूद होकर बनना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टिकट बुक करके भी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल हो सकते हैं.
15 अगस्त, शनिवार को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित होगा. आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री को लाल किले पर तिरंगा फहराते देखने के लिए आप घर बैठे टिकट कैसे और कहां से बुक कर सकते हैं?
अगर आप लाल किले पर पीएम मोदी का भाषण लाइव देखना चाहते हैं तो इसके पहले ही एंट्री पास या टिकट लेनी होगी. टिकट के बिना लाल किले में 15 अगस्त के दिन एंट्री नहीं मिल सकेगी. वहां पर उस दिन कड़ी सुरक्षा की व्यवस्थाएं और आधिकारिक एंट्री इंतजामों से गुजरना होगा. लाल किले में पीएम मोदी का भाषण देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रोसेस को अपना सकते हैं. अगर लाल किले नहीं जाना है तो जी न्यूज की आधिकारिक वेबसाइट, Zee News लाइव टीवी और जी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जरिए भी पीएम मोदी का भाषण लाइव देख सकते हैं. उसके अलावा कई अन्य ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी पीएम मोदी की स्पीच को लाइव सुना जा सकता है.
रक्षा मंत्रालय के 'आमंत्रण' पोर्टल के माध्यम से बड़े राष्ट्रीय समारोहों के लिए टिकट बुकिंग की जाती है. इस ऑफिशियल पोर्टल को ई-निमंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 15 अगस्त को लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना चाहते हैं, वो यहां से टिकट ले सकते हैं. स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए टिकट उपलब्ध हैं और अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से टिकट की कीमत भी अलग-अलग है.
पिछले साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बताई गई टिकट कैटेगरी के अनुसार जनरल के लिए 20 रुपये, स्टैंडर्ड के लिए 100 रुपये और प्रीमियम के लिए 500 रुपये टिकट तय की गई है. हालांकि, अभी तक 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आधिकारिक पोर्टल आमंत्रण के बुकिंग पेज पर टिकट की नई कीमत जारी नहीं की गई है तब तक इस कीमत के आसपास माना जा सकता है. इसलिए टिकट की बुकिंग से पहले एक बार टिकट का प्राइस जरूर चेक कर लें.
सबसे पहले आधिकारिक आमंत्रण पोर्टल aamantran.mod.gov.in/login पर जाएं.
होम पेज स्वतंत्रता दिवस 2026 बुकिंग ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
अपने मोबाइल फोन नंबर के जरिए लॉगइन करें और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करें.
जितने लोगों के लिए टिकट बुक करनी हैं उतनी संख्या चुन लें.
टिकट की कैटेगरी चुनने के बाद उसकी पेमेंट कर दें और ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया पूरी करें.
आखिर में टिकट शो हो जाएगी जिसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या ई-टिकट भी डाउनलोड कर सकते हैं.