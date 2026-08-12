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Independence Day 2026: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले में गाया जाएगा वंदे मातरम, क्या जानते हैं कब और किसने लिखा है ये राष्ट्रगीत?

Independence Day 2026: इस बार 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के 80वें साल पूरे होने पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा. लाल किले पर पहली बार प्रधानमंत्री के राष्ट्र संबोधित से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा. क्या जानते हैं इस राष्ट्रगीत को किसने लिखा था और कब वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला?

Written BySimran Singh
Published: Aug 12, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:47 AM IST
Independence Day 2026: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले में गाया जाएगा वंदे मातरम, क्या जानते हैं कब और किसने लिखा है ये राष्ट्रगीत?
Image Credit: Independence Day 2026 Vande Mataram

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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