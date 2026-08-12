/Independence Day 2026: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले में गाया जाएगा वंदे मातरम, क्या जानते हैं कब और किसने लिखा है ये राष्ट्रगीत?

150 साल पूरे होने के अवसर पर इस साल 15 अगस्त के दिन लाल किले पर वंदे मातरम गाया जाएगा. भारत में राष्ट्रगीत का दर्ज मिलने से पहले 1876 के दौरान लिखे गए वंदे मातरम को एक गीत के रूप में जाना जाता था. 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ वंदे मातरम प्रकाशित हुआ लेकिन राष्ट्रगीत के तौर पर इसे बाद में दर्जा मिला. संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगीत का दर्ज दिया गया था. जबकि, जन गण मन को राष्ट्रगान दर्ज मिला हुआ है.