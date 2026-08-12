/Independence Day 2026: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले में गाया जाएगा वंदे मातरम, क्या जानते हैं कब और किसने लिखा है ये राष्ट्रगीत?

Independence Day 2026: इस साल 15 अगस्त 2026 को देश की आजादी का 80वां जश्न मनाया जाएगा. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे. हालांकि, इस बार का समारोह ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाया जाएगा. स्वतंत्रता दिवस समारोह के पारंपरिक प्रोटोकॉल में इस बड़े बदलाव की घोषणा 10 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित की गई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने की.
लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत गाने का ये फैसला वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लिया गया है. हालांकि, भारत में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा मिले करीब 76 साल पूरे हो रहे हैं. आइए राष्ट्रगीत वंदे मातरम से जुड़ी खास बातें जानते हैं, जैसे- वंदे मातरम किसने लिखा है? राष्ट्रगीत को कब लिखा गया था? संविधान सभा ने कब वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था?
स्वतंत्रता दिवस समारोह के पारंपरिक प्रोटोकॉल के तहत पीएम के आगमन के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है जिसके बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती और फिर राष्ट्रगान- जन गण मन के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया है. 1876 में लिखा गया वंदे मातरम राष्ट्रगीत अब प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी के राष्ट्र संबोधित से पहले गाया जाएगा.
साल 1876 में वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (चटर्जी) द्वारा रचा गया था. ये राष्ट्रगीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ के जरिए पब्लिश हुआ था. 1882 में इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ.
150 साल पूरे होने के अवसर पर इस साल 15 अगस्त के दिन लाल किले पर वंदे मातरम गाया जाएगा. भारत में राष्ट्रगीत का दर्ज मिलने से पहले 1876 के दौरान लिखे गए वंदे मातरम को एक गीत के रूप में जाना जाता था. 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ वंदे मातरम प्रकाशित हुआ लेकिन राष्ट्रगीत के तौर पर इसे बाद में दर्जा मिला. संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगीत का दर्ज दिया गया था. जबकि, जन गण मन को राष्ट्रगान दर्ज मिला हुआ है.
वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून 1838 को उत्तरी चौबीस परगना के कांथलपाड़ा में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्हें न सिर्फ देश को राष्ट्रगीत देने के लिए बल्कि बांग्ला साहित्य के एक प्रख्यात उपन्यासकार के तौर पर भी जाना जाता है. वो एक कुशल कवि और पत्रकार भी थे. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका रचा 'वंदे मातरम' गीत क्रांतिकारियों के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बन गया था.