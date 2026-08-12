Independence Day GK Questions: 15 अगस्त पर इतिहास के 15 सवाल; क्या आप दे सकते हैं इनके सही जवाब?

Independence Day GK Questions: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस भारत के इतिहास और आजादी की लंबी लड़ाई को याद करने का खास दिन है. इस दिन देशभर में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन किया जाता है. अगर आप भी स्वतंत्रता दिवस से जुड़े इतिहास, आंदोलन, राष्ट्रीय प्रतीकों और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपनी जानकारी परखना चाहते हैं, तो यह क्विज आपके लिए उपयोगी है. इसमें 15 अगस्त, स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े सवाल शामिल हैं. हर सवाल के साथ चार विकल्प दिए गए हैं और सभी सही उत्तर क्विज के अंत में दिए गए हैं.
(a) भारत
(b) ब्रिटेन
(c) अमेरिका
(d) फ्रांस
(a) क्रिप्स योजना
(b) कैबिनेट मिशन योजना
(c) माउंटबेटन योजना
(d) वेवेल योजना
(a) 1885
(b) 1890
(c) 1905
(d) 1911
(a) दादाभाई नौरोजी
(b) डब्ल्यू. सी. बनर्जी
(c) सुरेंद्रनाथ बनर्जी
(d) गोपाल कृष्ण गोखले
(a) 1903
(b) 1905
(c) 1907
(d) 1911
(a) 1917
(b) 1918
(c) 1919
(d) 1921
(a) लॉर्ड कर्जन
(b) जनरल डायर
(c) लॉर्ड इरविन
(d) लॉर्ड चेम्सफोर्ड
(a) असहयोग आंदोलन
(b) सविनय अवज्ञा आंदोलन
(c) भारत छोड़ो आंदोलन
(d) खिलाफत आंदोलन
(a) सेवाग्राम आश्रम
(b) साबरमती आश्रम
(c) वर्धा आश्रम
(d) पोरबंदर
(a) 1925
(b) 1927
(c) 1928
(d) 1930
(a) बाल गंगाधर तिलक
(b) गोपाल कृष्ण गोखले
(c) लाला लाजपत राय
(d) बिपिन चंद्र पाल
(a) 1941
(b) 1942
(c) 1943
(d) 1945
(a) चंपारण
(b) खेड़ा
(c) अहमदाबाद
(d) बारडोली
(a) असहयोग आंदोलन
(b) सविनय अवज्ञा आंदोलन
(c) भारत छोड़ो आंदोलन
(d) स्वदेशी आंदोलन
(a) लॉर्ड माउंटबेटन
(b) सी. राजगोपालाचारी
(c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(d) सरदार वल्लभभाई पटेल
उत्तर
(b) ब्रिटेन
(c) माउंटबेटन योजना
(a) 1885
(b) डब्ल्यू. सी. बनर्जी
(b) 1905
(c) 1919
(b) जनरल डायर
(b) सविनय अवज्ञा आंदोलन
(b) साबरमती आश्रम
(c) 1928
(a) बाल गंगाधर तिलक
(c) 1943
(a) चंपारण
(c) भारत छोड़ो आंदोलन
(b) सी. राजगोपालाचारी