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Independence Day GK Questions: 15 अगस्त पर इतिहास के 15 सवाल; क्या आप दे सकते हैं इनके सही जवाब?

Independence Day GK Questions: 15 अगस्त 1947 से जुड़े इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय ध्वज और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित 15 सवालों का यह क्विज आपकी सामान्य ज्ञान की जानकारी परखेगा. सभी सवालों के सही जवाब सबसे अंत में दिए गए हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 12, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:20 PM IST
Independence Day GK Questions: 15 अगस्त पर इतिहास के 15 सवाल; क्या आप दे सकते हैं इनके सही जवाब?

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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