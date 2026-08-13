/Har Ghar Tiranga 2026: 15 अगस्त पर तिरंगा की सेल्फी अपलोड करने पर कैसे और कहां से मिलेगा सर्टिफिकेट?

Har Ghar Tiranga 2026: 'विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा.' ये पंक्ति हर भारतीय की आन, बान और शान का प्रतीक है. भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था. ये दिन भारतीय इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण और स्वर्णिम दिन के रूप में दर्ज है. राष्ट्रीय ध्वज को मान-सम्मान देना हम सभी का परम कर्तव्य है और इसी मान-सम्मान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत की गई है.