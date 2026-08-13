/Har Ghar Tiranga 2026: 15 अगस्त पर तिरंगा की सेल्फी अपलोड करने पर कैसे और कहां से मिलेगा सर्टिफिकेट?

Har Ghar Tiranga 2026: 'विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा.' ये पंक्ति हर भारतीय की आन, बान और शान का प्रतीक है. भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था. ये दिन भारतीय इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण और स्वर्णिम दिन के रूप में दर्ज है. राष्ट्रीय ध्वज को मान-सम्मान देना हम सभी का परम कर्तव्य है और इसी मान-सम्मान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत की गई है.
साल 2022 से भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत की गई थी. 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत ये अभियान शुरू हुआ और लगातार हर साल भारतीय नागरिक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने-अपने घर में झंडा फहराते नजर आए. इस अभियान का उद्देश्य भी यही था कि भारत का हर नागरिकअपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराए.
सिर्फ इतना ही नहीं, इस अभियान के तहत लोगों के लिए एक्टिविटी ये भी रहती है कि उन्हें तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी आधिकारिक पोर्टल 'Har Ghar Tiranga' पर अपलोड करनी होती है. हालांकि, कैसे और कहां तिरंगे के साथ की सेल्फी को अपलोड करना है? कैसे हर घर तिरंगा का सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर लोगों के बीच रहता है.
इस साल 15 अगस्त को देशभर में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इसके लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 9 अगस्त 2026 से हो चुकी है. इस अभियान के तहत शामिल होने के लिए घर की छत पर तिरंगा फहराना होगा. पूरे सम्मान के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराना होगा और उसके साथ सेल्फी लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा जिसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा.
Celebrate our eternal values of pride & unity in diversity by joining the #HarGharTiranga movement from 9-17 August. Hoist at home & pay tribute to the spirit of Vande Mataram. Don't forget to upload your selfie with Tiranga on https://t.co/gaoQubIRkC #HGT2026@MinOfCultureGoI… pic.twitter.com/hxXDO92u9x
— Ministry of Heavy Industries (@MHI_GoI) August 13, 2026
हर घर तिरंगा अभियान के तहत हिस्सा लेने वालों को आधिकारिक वेबसाइट harghartiranga.com पर जाना होगा.
यहां पर अपलोड सेल्फी का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
इसके बाद सावधान मुद्रा में जो तस्वीर आपने क्लिक की है या फिर सेल्फी ली है उसे अपलोड करें.
इसके लिए अपलोड मीडिया लिंक पर क्लिक करें और वहां तस्वीर को अपलडो कर दें.
सेल्फी अपलोड करने के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट लिंक पर क्लिक करें.
इस तरह से तिरंगा फहराने का सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे.
अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्राप्त किए गए सर्टिफिकेट को पोस्ट करना चाहते हैं तो दो हैशटेग हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्टिफिकेट को पोस्ट करने के दौरान #HarGharTiranga2026 या #HarGharTiranga हैशटेग का इस्तेमाल कर सकते हैं.
संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'हर घर तिरंगा' अभियान में हिस्सा लेने और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की शुरुआत 9 अगस्त से हो चुकी है और इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 अगस्त 2026 है. इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त के बाद दो दिनों का और मौका मिलेगा. तिरंगे के साथ की तस्वीर को पोर्टल 17 अगस्त तक अपलोड कर सकेंगे और सर्टिफिकेट भी इस तारीख तक हासिल कर सकेंगे.