Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /Har Ghar Tiranga 2026: 15 अगस्त पर तिरंगा की सेल्फी अपलोड करने पर कैसे और कहां से मिलेगा सर्टिफिकेट?

Har Ghar Tiranga 2026: 15 अगस्त पर तिरंगा की सेल्फी अपलोड करने पर कैसे और कहां से मिलेगा सर्टिफिकेट?

Har Ghar Tiranga 2026: देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसमें शामिल होने के साथ सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं. भारत में इस साल 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. कहां पर तिरंगा फहराते हुए तस्वीर अपलोड करनी है, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 13, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:52 AM IST
Har Ghar Tiranga 2026: 15 अगस्त पर तिरंगा की सेल्फी अपलोड करने पर कैसे और कहां से मिलेगा सर्टिफिकेट?
Image Credit: har ghar tiranga certificate

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रीमा लांबा से मल्लिका तक का सफर, छोटी उम्र में तलाक, खिलाफ जाकर की बॉलीवुड एंट्री
2
3
4
5