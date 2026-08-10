Independence Day 2026 Quiz: 15 अगस्त के इतिहास और आजादी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल-जवाब

Swatantrata Diwas General Knowledge Quiz: 15 अगस्त भारत के इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण दिन है. इसी दिन 1947 में भारत ने करीब 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में तिरंगा फहराया जाता है और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया जाता है. आइए जानते हैं आजादी और 15 अगस्त के इतिहास से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल-जवाब. हालांकि, सभी सवाल के जवाब सबसे नीचे लिखे गए है.
(a) 26 जनवरी 1950
(b) 15 अगस्त 1947
(c) 26 नवंबर 1949
(d) 9 अगस्त 1942
(a) सरदार वल्लभभाई पटेल
(b) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(c) जवाहरलाल नेहरू
(d) डॉ. बी. आर. आंबेडकर
(a) इंडिया गेट
(b) राष्ट्रपति भवन
(c) लाल किला
(d) संसद भवन
(a) महात्मा गांधी
(b) पिंगली वेंकैया
(c) रवींद्रनाथ टैगोर
(d) बाल गंगाधर तिलक
(a) विंस्टन चर्चिल
(b) क्लेमेंट एटली
(c) लॉर्ड माउंटबेटन
(d) रैमसे मैकडोनाल्ड
6. भारत की आजादी के समय अंतिम वायसराय कौन थे?
(a) लॉर्ड वेवेल
(b) लॉर्ड इरविन
(c) लॉर्ड माउंटबेटन
(d) लॉर्ड लिनलिथगो
(a) गणतंत्र दिवस
(b) भारत छोड़ो आंदोलन
(c) स्वतंत्रता की पूर्व संध्या
(d) असहयोग आंदोलन
(a) लखनऊ अधिवेशन, 1916
(b) लाहौर अधिवेशन, 1929
(c) कराची अधिवेशन, 1931
(d) सूरत अधिवेशन, 1907
(a) 1919
(b) 1920
(c) 1930
(d) 1942
(a) भगत सिंह
(b) चंद्रशेखर आजाद
(c) सुभाष चंद्र बोस
(d) लाला लाजपत राय
उत्तर
1. (b) 15 अगस्त 1947
2. (c) जवाहरलाल नेहरू
3. (c) लाल किला
4. (b) पिंगली वेंकैया
5. (b) क्लेमेंट एटली
6. (c) लॉर्ड माउंटबेटन
7. (c) स्वतंत्रता की पूर्व संध्या
8. (b) लाहौर अधिवेशन, 1929
9. (d) 1942
10. (c) सुभाष चंद्र बोस