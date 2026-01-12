Advertisement
भारत के टॉप 5 अंतरिक्ष मिशन... इतिहास के पन्नों में जिक्र, सफलता के पायदान की मिसाल

भारत के टॉप 5 अंतरिक्ष मिशन... इतिहास के पन्नों में जिक्र, सफलता के पायदान की मिसाल

India 5 Biggest Space Missions: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के कई मिशन सफल रहे जिन्हें भारत के इतिहास के पन्नों में खास जगह मिलती है. आइए भारत के टॉप 5 अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानते हैं जो इतिहास बन चुके हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:10 PM IST
भारत के टॉप 5 अंतरिक्ष मिशन... इतिहास के पन्नों में जिक्र, सफलता के पायदान की मिसाल

India 5 Biggest Space Missions: भारत के अंतरिक्ष इतिहास में 12 जनवरी को PSLV-C62 मिशन शामिल होता लेकिन लॉन्चिंग के तीसरे स्टेज के समय यान में एक गड़बड़ी हुई और उसके कारण मिशन असफल रहा. ये मिशन एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और कई कमर्शियल पेलोड के साथ जिसे श्रीहरिकोटा से 12 जनवरी को सुबह 10 बजकर 17 मिनट के लगभग लॉन्च किया गया था. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को PSLV-C62 मिशन में असफलता मिली लेकिन ऐसे कई मिशन रहे हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है. आज हम आपको भारत के ऐसे 5 अंतरिक्ष मिशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास का हिस्सा हैं और भारत की बड़ी सफलताओं में से एक हैं. आइए भारत के टॉप 5 स्पेस मिशन के बारे में जानते हैं.

आर्यभट्ट

भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है. 1975 में उसने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था. आर्यभट्ट के माध्यम से अंतरिक्ष में भारत का प्रवेश शुरू हुआ और इससे खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण डेटा हासिल हुई.

चंद्रयान-1

जब बात आती है भारत के टॉप 5 अंतरिक्ष मिशन की तो इस लिस्ट में चंद्रयान-1 मिशन का जिक्र जरूरी है. ये एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन रहा है जिसके माध्यम से चंद्रमा पर पानी की खोज की गई थी. साल 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसने चंद्र की सतह पर जाकर पानी की खोज की और पानी के अणुओं (H2O) की पुष्टि की थी.

मंगलयान

मंगल ग्रह पर पहुंचने के पहले प्रयास के तौर पर मंगलयान को जाना जाता है. साल 2013 में मंगलयान (MOM) को अंतरिक्ष में भेजा गया है जो भारत का पहला मंगल मिशन रहा. इस मिशन के दौरान पहले प्रयास में ही मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया था. इसके साथ ही मंगल पर जाने वाला पहला एशियाई राष्ट्र भारत बन गया.

PSLV-C37 

भारत के अंतरिक्ष इतिहास में PSLV-C37 मिशन भी खास रहा है. साल 2017 में इस मिशन को लॉन्च किया गया। इसके जरिए एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित के लिए जाना जाता है. इस मिशन ने एक ही प्रक्षेपण में सफलता हासिल की और विश्व रिकॉर्ड बनाया है.

चंद्रयान-3

साल 2023 में चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च हुआ था. भारत का ये मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सफल रहा. इसके साथ ही दुनिया का पहला देश बना. अंतरिक्ष अन्वेषण में चंद्रयान-3 से एक बड़ी छलांग रही.

