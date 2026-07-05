/2025-26 में देशभर के 58 इंजीनियरिंग-टेक्निकल कॉलेज हुए बंद, मगर क्यों? छात्रों पर क्या होगा असर

AICTE College Closure Latest Update: हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेकर अपने करियर की शुरुआत का सपना देखते हैं, लेकिन अगर किसी कॉलेज में अचानक नए एडमिशन बंद हो जाएं, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका मौजूदा छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? देश में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में देशभर के 58 इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. इन संस्थानों में नए दाखिले पर रोक लगा दी गई है.