/2025-26 में देशभर के 58 इंजीनियरिंग-टेक्निकल कॉलेज हुए बंद, मगर क्यों? छात्रों पर क्या होगा असर

AICTE College Closure Latest Update: हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेकर अपने करियर की शुरुआत का सपना देखते हैं, लेकिन अगर किसी कॉलेज में अचानक नए एडमिशन बंद हो जाएं, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका मौजूदा छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? देश में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में देशभर के 58 इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. इन संस्थानों में नए दाखिले पर रोक लगा दी गई है.
हालांकि, इन कॉलेजों में पहले से पढ़ रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी नहीं पड़ेगी. वो निर्धारित अवधि तक पढ़ाई जारी रख सकेंगे और अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे. आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन कॉलेजों को बंद करने की नौबत आई? 'प्रोग्रेसिव क्लोजर' क्या होता है और इस फैसले का छात्रों और तकनीकी शिक्षा पर क्या असर पड़ सकता है?
दरअसल, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने इन संस्थानों को 'प्रोग्रेसिव क्लोजर' की मंजूरी दी है. इसका अर्थ है कि संबंधित कॉलेज नए शैक्षणिक सत्र में प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रवेश नहीं ले सकेंगे, लेकिन जिन छात्रों का पहले से एडमिशन हो चुका है, उनकी कक्षाएं और परीक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी. AICTE के अनुसार, किसी संस्थान को प्रोग्रेसिव क्लोजर की अनुमति कई कारणों से दी जा सकती है. कुछ प्रमुख कारणों के कारण इन कॉलेज को बंद किया गया है.
कॉलेजों में लगातार घटती छात्र संख्या.
आवश्यक संख्या में योग्य फैकल्टी उपलब्ध न होना.
इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य शैक्षणिक मानकों को पूरा नहीं कर पाना.
संचालन से जुड़े नियमों और AICTE के दिशा-निर्देशों का पालन न करना.
जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर बताए गए कारणों के चलते कई संस्थानों ने खुद बंद होने का ऑप्शन चुना, जबकि कुछ संस्थानों को निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण नए प्रवेश की अनुमति नहीं मिली. इन 58 संस्थानों में से सिर्फ 3 सरकारी सहायता प्राप्त हैं, जबकि बाकी सभी निजी संस्थान हैं.
|राज्य
|कॉलेज बंद की संख्या
|उत्तर प्रदेश
|12 संस्थान
|महाराष्ट्र
|12 संस्थान
|मध्य प्रदेश
|8 संस्थान
|तेलंगाना
|4 संस्थान
|पंजाब
|4 संस्थान
|राजस्थान
|3 संस्थान
|आंध्र प्रदेश
|3 संस्थान
|गुजरात
|2 संस्थान
|कर्नाटक
|2 संस्थान
|तमिलनाडु
|2 संस्थान
|हरियाणा
|1 संस्थान
|पश्चिम बंगाल
|1 संस्थान
|उत्तराखंड
|1 संस्थान
|ओडिशा
|1 संस्थान
बता दें कि सिर्फ संस्थान ही नहीं, बल्कि 2025 से 2026 के दौरान पूरे भारत में 950 से अधिक इंजीनियरिंग और तकनीकी कोर्स भी बंद किए गए हैं. इसका मुख्य कारण कम एडमिशन, संसाधनों की कमी और तय शैक्षणिक मानकों को पूरा न कर पाना बताया गया है.
अगर कोई छात्र ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है जिसे प्रोग्रेसिव क्लोजर की मंजूरी मिली है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है. उसकी पढ़ाई सामान्य रूप से जारी रहेगी और वो उसी संस्थान से अपना कोर्स पूरा कर सकेगा. इस फैसले का असर सिर्फ नए छात्रों के एडमिशन पर पड़ेगा.
प्रोग्रेसिव क्लोजर में कॉलेज धीरे-धीरे बंद होता है. पहले वर्ष में नए दाखिले बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन पुराने छात्रों की पढ़ाई जारी रहती है. वहीं, कम्प्लीट क्लोजर की स्थिति में संस्थान पूरी तरह बंद कर दिया जाता है. ऐसे मामलों में छात्रों को दूसरे मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थानांतरित किया जाता है जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो.