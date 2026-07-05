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2025-26 में देशभर के 58 इंजीनियरिंग-टेक्निकल कॉलेज हुए बंद, मगर क्यों? छात्रों पर क्या होगा असर

AICTE College Closure Latest Update: शैक्षणिक सत्र 2025-26 में देशभर के 58 इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों को प्रोग्रेसिव क्लोजर के तहत बंद किया गया है. आइए जानते हैं कि राज्य में सबसे ज्यादा कॉलेज बंद हुए हैं?

Written BySimran Singh
Published: Jul 05, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:05 PM IST
2025-26 में देशभर के 58 इंजीनियरिंग-टेक्निकल कॉलेज हुए बंद, मगर क्यों? छात्रों पर क्या होगा असर
Image Credit: Engineering colleges closedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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