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AI से 6G तक... भारत और स्लोवाकिया ने मिलाया हाथ, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में बनेगी नई साझेदारी

भारत और स्लोवाकिया ने उच्च शिक्षा, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की बैठक में छात्रों, शोधकर्ताओं और तकनीकी संस्थानों के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 16, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:34 PM IST
AI से 6G तक... भारत और स्लोवाकिया ने मिलाया हाथ, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में बनेगी नई साझेदारी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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