भारत और स्लोवाकिया ने उच्च शिक्षा, शोध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है. 15 जून 2026 को स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और तकनीकी साझेदारी को नई दिशा देने पर सहमति बनी. इस दौरान छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की आवाजाही बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया.
बैठक में STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) तथा मानविकी विषयों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई. दोनों देशों ने माना कि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में साझेदारी से न केवल छात्रों को लाभ मिलेगा, बल्कि नई खोजों और नवाचारों को भी बढ़ावा मिलेगा. इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत ज्ञान-आधारित सहयोग विकसित करना है.
India and Slovakia are strengthening their partnership in higher education and research, AI and emerging technologies.
The discussions between Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi and H.E. Prime Minister @RobertFicoSVK, along with the signing of key agreements on digital… pic.twitter.com/50meb0qwjr
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) June 15, 2026
भारत के शिक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि भारत और स्लोवाकिया उच्च शिक्षा, शोध, AI और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं. मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच हुए समझौते और चर्चाएं नवाचार तथा सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत हैं.
दोनों नेताओं ने डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) का स्वागत किया. यह समझौता दोनों देशों के बीच डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करेगा. इससे तकनीकी संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई संभावनाएं मिल सकती हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और स्लोवाकिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप्स, इनोवेशन इकोसिस्टम, रिसर्च संस्थानों और तकनीकी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है. दोनों देशों का मानना है कि इन क्षेत्रों में साझेदारी से नई तकनीकों का विकास होगा और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे. खासतौर पर AI सेक्टर में सहयोग भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
बैठक में केवल मौजूदा तकनीकों तक ही चर्चा सीमित नहीं रही. भारत और स्लोवाकिया ने 5G एप्लिकेशन, 6G स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और मशीन-टू-मशीन (M2M) समाधानों जैसे उन्नत क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाएं तलाशने का फैसला किया. इससे दोनों देशों को अगली पीढ़ी की तकनीकों के विकास में साथ काम करने का अवसर मिलेगा.
दोनों देशों के शिक्षा मंत्रालयों के बीच उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक अलग समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं. इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, संयुक्त शोध परियोजनाओं को समर्थन देना और विश्वविद्यालयों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करना है. इससे भारतीय और स्लोवाकियाई छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखने और शोध करने के नए अवसर मिलेंगे.
भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ता सहयोग केवल शिक्षा या तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में दोनों देशों की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, शोध और उच्च शिक्षा में यह साझेदारी आने वाले वर्षों में छात्रों, वैज्ञानिकों और तकनीकी उद्योगों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है.