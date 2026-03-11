डॉक्टर बनने का सपना अब होगा आसान! सरकार ने बढ़ाईं हजारों MBBS-PG सीटें, 43 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी

सरकार ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में भारत में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है. नए कॉलेज खोलने और सीटों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा छात्रों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा. यह जानकारी राज्यसभा में दी गई, जहां सरकार ने मेडिकल शिक्षा से जुड़े ताजा आंकड़े भी साझा किए. यह जानकारी राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखित जवाब में दी. उन्होंने बताया कि ये आंकड़े National Medical Commission (NMC) की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं. इन सीटों में मेडिकल कॉलेजों के अलावा All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सीटें भी शामिल हैं.

पिछले 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी

सरकार के अनुसार पिछले एक दशक में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या काफी बढ़ी है. साल 2014 में भारत में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे जबकि अब यह संख्या बढ़कर 818 हो गई है. इसी तरह MBBS की सीटें 2014 में 51348 थीं, जो अब बढ़कर 1,28,976 हो गई हैं. वहीं PG सीटों की संख्या भी 31185 से बढ़कर 85020 तक पहुंच गई है.

हर साल कॉलेजों से लिए जाते हैं आवेदन

सरकार ने बताया कि National Medical Commission हर साल मेडिकल कॉलेजों से नए संस्थान खोलने या सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन लेता है. ये आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाते हैं और उसी शैक्षणिक सत्र में उनकी जांच भी की जाती है.

मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन

मेडिकल कॉलेजों के प्रस्तावों की जांच Medical Assessment and Rating Board (MARB) द्वारा की जाती है, जो NMC के तहत काम करता है. यह बोर्ड तय करता है कि कॉलेज की जांच किस तरीके से की जाएगी. इसके लिए डिजिटल दस्तावेज, आधार आधारित उपस्थिति रिकॉर्ड, अस्पताल की जानकारी से जुड़े डेटा, फोटो और वीडियो भी देखे जाते हैं. कभी-कभी अचानक निरीक्षण या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जांच की जाती है.

जांच के बाद दिया जाता है अनुमति पत्र

जांच पूरी होने के बाद आयोग कॉलेज को अनुमति या अस्वीकृति का पत्र जारी करता है. अगर कॉलेज तय मानकों को पूरा करता है तो उसे Letter of Permission दिया जाता है. वहीं नियमों को पूरा न करने पर Letter of Disapproval जारी किया जाता है.

नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना

सरकार ने यह भी बताया कि देश के उन इलाकों में मेडिकल कॉलेज खोलने पर खास ध्यान दिया जा रहा है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं. इसके लिए केंद्र सरकार की एक योजना के तहत जिला अस्पतालों या रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. इस योजना के तहत अब तक 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी जा चुकी है.

योजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च

इस योजना की कुल लागत 41332.41 करोड़ रुपये है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 26715.84 करोड़ रुपये है. सरकार ने बताया कि इसमें से 23246.10 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं. पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए खर्च का अनुपात 90:10 रखा गया है जबकि बाकी राज्यों के लिए 60:40 का फॉर्मूला लागू है.

समय पर जारी की जाती है सीटों की जानकारी

सरकार ने कहा कि वह National Medical Commission के साथ मिलकर काम करती है ताकि मेडिकल सीटों से जुड़े आवेदन और अपील समय पर निपटाए जा सकें. इसके साथ ही मंजूर की गई सीटों की पूरी जानकारी काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही जारी कर दी जाती है. जिससे छात्रों को एडमिशन प्रक्रिया में आसानी हो सके.

