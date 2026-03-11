Advertisement
trendingNow13136798
Hindi Newsशिक्षाडॉक्टर बनने का सपना अब होगा आसान! सरकार ने बढ़ाईं हजारों MBBS-PG सीटें, 43 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी

डॉक्टर बनने का सपना अब होगा आसान! सरकार ने बढ़ाईं हजारों MBBS-PG सीटें, 43 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी

हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अनुसार देश में मेडिकल शिक्षा की क्षमता बढ़ाने के लिए 2025-26 सत्र में 11682 नई MBBS सीटों और 8967 पोस्टग्रेजुएट सीटों को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही देश में 43 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डॉक्टर बनने का सपना अब होगा आसान! सरकार ने बढ़ाईं हजारों MBBS-PG सीटें, 43 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी

सरकार ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में भारत में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है. नए कॉलेज खोलने और सीटों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा छात्रों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा. यह जानकारी राज्यसभा में दी गई, जहां सरकार ने मेडिकल शिक्षा से जुड़े ताजा आंकड़े भी साझा किए. यह जानकारी राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखित जवाब में दी. उन्होंने बताया कि ये आंकड़े National Medical Commission (NMC) की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं. इन सीटों में मेडिकल कॉलेजों के अलावा All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सीटें भी शामिल हैं.

पिछले 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी
सरकार के अनुसार पिछले एक दशक में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या काफी बढ़ी है. साल 2014 में भारत में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे जबकि अब यह संख्या बढ़कर 818 हो गई है. इसी तरह MBBS की सीटें 2014 में 51348 थीं, जो अब बढ़कर 1,28,976 हो गई हैं. वहीं PG सीटों की संख्या भी 31185 से बढ़कर 85020 तक पहुंच गई है.

हर साल कॉलेजों से लिए जाते हैं आवेदन
सरकार ने बताया कि National Medical Commission हर साल मेडिकल कॉलेजों से नए संस्थान खोलने या सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन लेता है. ये आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाते हैं और उसी शैक्षणिक सत्र में उनकी जांच भी की जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन
मेडिकल कॉलेजों के प्रस्तावों की जांच Medical Assessment and Rating Board (MARB) द्वारा की जाती है, जो NMC के तहत काम करता है. यह बोर्ड तय करता है कि कॉलेज की जांच किस तरीके से की जाएगी. इसके लिए डिजिटल दस्तावेज, आधार आधारित उपस्थिति रिकॉर्ड, अस्पताल की जानकारी से जुड़े डेटा, फोटो और वीडियो भी देखे जाते हैं. कभी-कभी अचानक निरीक्षण या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जांच की जाती है.

जांच के बाद दिया जाता है अनुमति पत्र
जांच पूरी होने के बाद आयोग कॉलेज को अनुमति या अस्वीकृति का पत्र जारी करता है. अगर कॉलेज तय मानकों को पूरा करता है तो उसे Letter of Permission दिया जाता है. वहीं नियमों को पूरा न करने पर Letter of Disapproval जारी किया जाता है.

नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना
सरकार ने यह भी बताया कि देश के उन इलाकों में मेडिकल कॉलेज खोलने पर खास ध्यान दिया जा रहा है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं. इसके लिए केंद्र सरकार की एक योजना के तहत जिला अस्पतालों या रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. इस योजना के तहत अब तक 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी जा चुकी है.

योजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च
इस योजना की कुल लागत 41332.41 करोड़ रुपये है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 26715.84 करोड़ रुपये है. सरकार ने बताया कि इसमें से 23246.10 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं. पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए खर्च का अनुपात 90:10 रखा गया है जबकि बाकी राज्यों के लिए 60:40 का फॉर्मूला लागू है.

समय पर जारी की जाती है सीटों की जानकारी
सरकार ने कहा कि वह National Medical Commission के साथ मिलकर काम करती है ताकि मेडिकल सीटों से जुड़े आवेदन और अपील समय पर निपटाए जा सकें. इसके साथ ही मंजूर की गई सीटों की पूरी जानकारी काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही जारी कर दी जाती है. जिससे छात्रों को एडमिशन प्रक्रिया में आसानी हो सके.

यह भी पढ़ें: कक्षा 8 की किताब पर विवाद... NCERT ने वापस ली 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब, मांगी माफी; यहां समझिए पूरा मामला

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

medical colleges

Trending news

Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच