नेपाल- सऊदी अरब के बाद इस देश में पहुंचा CBSE; ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी भी भारत में खोलेगी कैंपस, इन समझौतों पर लगी मुहर

Australia India Education Partnership: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने Education and Skill Development में साझेदारी को मजबूत कर लिया है. इसी के तहत ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित University of New South Wales (UNSW) बेंगलुरु में कैंपस खोलेगा. यह कैंपस 2026 से शुरू होगा. इसके अलावा भारत अब ऑस्ट्रेलिया में CBSE स्कूल भी खोलने जा रहा है. बैठक में दोनों देशों ने रिसर्च, ट्रेनिंग और ऐजूकेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं.

भारत में खुलेगा UNSW का कैंपस

ऑस्ट्रेलिया के टॉप रैंक वाली यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को शिक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दे दी है. QS World Rankings में यह यूनिवर्सिटी 20वें स्थान पर आती है. बता दें कि यह कैंपस 2026 से छात्रों के लिए खुलने वाला है. इसके साथ ही अब तक आठ ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है.

ऑस्ट्रेलिया में खुलेंगे CBSE के स्कूल

भारत ने ऑस्ट्रेलिया में CBSE स्कूल खोलने की घोषणा की है, जैसे दुबई में भारतीय स्कूल चलते हैं वैसे ही अब ऑस्ट्रेलिया में भी CBSE स्कूल खुलने वाला है. कितने स्कूल खुलेंगे यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन फैसले से भारतीय समुदाय और भारतीय पाठ्यक्रम मांगने वाले छात्रों को बड़ा फायदा होने वाला है.

Education and Skill Development पर समझौता

नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कई क्षेत्रों में साथ काम करने पर सहमति जताई जैसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को स्किल ट्रेनिंग देने में ऑस्ट्रेलिया मदद करेगा. साथ ही दोनों देशों के विश्वविद्यालय अब रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करेंगे और SPARC प्रोग्राम के तहत 10 करोड़ रुपये के 10 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी गई है. बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि चर्चा प्री-स्कूल से लेकर Phd लेवल तक छात्रों के विकास पर ही केंद्रित रहने वाली है.

कौन सी यूनिवर्सिटी हैं शामिल

आपको बता दें कि इनमें लॉ-ट्रोब यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी व यूनिवर्सिटी आफ वेस्टर्न आस्ट्रेलिया शामिल है. सभी विश्वविद्यालय UGC के नियमों के तहत चलाए जाएंगे और उसी के हिसाब से कोर्स में डिजाइन करेंगे. शुरूआत में ये तकनीक, बिजनेस और प्रोफेसनल पढ़ाई कराएंगे.

