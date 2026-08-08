/भारतीय संविधान बनने से पहले देश कैसे चलता था, 15 अगस्त और संविधान से जुड़े जरूरी GK Facts

देश जब 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ, तब देश के पास अपना संविधान लागू नहीं था. ये एक बेहद महत्वपूर्ण GK फैक्ट है. भारत की आजादी का कानूनी आधार Indian Independence Act, 1947 था, जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था. इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने.
इसका मतलब ये था कि आजादी के बाद भारत को तुरंत एक नए संविधान के आधार पर चलाना शुरू नहीं किया गया था. संविधान बनाने की प्रक्रिया पहले से चल रही थी और जब तक नया संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक पुराने संवैधानिक-कानूनी ढांचे को जरूरी बदलावों के साथ इस्तेमाल किया गया.
यहां सबसे महत्वपूर्ण GK फैक्ट सामने आता है. भारत सरकार के विधायी विभाग के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत Dominion बना और 1947 से 1949 तक डोमिनियन लेजिस्लेचर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के प्रावधानों के तहत कानून बनाए. इसके लिए India (Provisional Constitution) Order, 1947 के जरिए जरूरी बदलाव किए गए थे.
यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन एक अंतरिम संवैधानिक व्यवस्था के तहत चला. देश स्वतंत्र था, लेकिन नया संविधान अभी निर्माणाधीन था.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 ब्रिटिश काल का एक बड़ा संवैधानिक कानून था. इसी कानून ने स्वतंत्रता से पहले भारत की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण ढांचा तैयार किया था. आजादी के बाद भी इसके कई प्रावधानों को अंतरिम व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल किया गया.
हालांकि स्वतंत्र भारत में इसे ज्यों का त्यों लागू नहीं रखा गया. Indian Independence Act, 1947 और उसके बाद किए गए संवैधानिक बदलावों के जरिए इस व्यवस्था को स्वतंत्र भारत की जरूरतों के अनुसार ढाला गया. भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, 1947 से 1949 के दौरान Dominion Legislature इसी अनुकूलित व्यवस्था के तहत कानून बनाती रही.
भारत का अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के Constitution Hall में हुई थी, जिसे आज संसद भवन का Central Hall कहा जाता है.
यह भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा वाला GK फैक्ट है कि संविधान सभा का गठन सीधे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हुए चुनाव के जरिए नहीं हुआ था. इसके सदस्य मुख्य रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे. संविधान सभा की शुरुआती कुल सदस्य संख्या 389 थी. विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई.
संविधान सभा केवल संविधान ही बनाती थी
संविधान सभा की भूमिका सिर्फ संविधान लिखने तक सीमित नहीं थी. आजादी के बाद अंतरिम दौर में इसी संस्था ने विधायी कार्य भी किए.
यानी एक तरफ संविधान सभा भारत के भविष्य के शासन का संविधान तैयार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वह कानून बनाने वाली संस्था के रूप में भी काम कर रही थी. बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ नई संवैधानिक व्यवस्था अस्तित्व में आई.
संविधान सभा ने भारतीय संविधान तैयार करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय लिया. संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी संविधान सभा के इस कार्यकाल का उल्लेख मिलता है.
ये प्रक्रिया कई समितियों, बहसों और विस्तृत चर्चाओं से होकर गुजरी. संविधान के अलग-अलग हिस्सों पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने कई समितियां बनाई थीं. इन समितियों ने विभिन्न विषयों पर अध्ययन और विचार-विमर्श किया, जिसके बाद प्रस्तावों को संविधान सभा के सामने रखा गया.
भारतीय संविधान से जुड़ी एक और बेहद महत्वपूर्ण तारीख है 26 नवंबर 1949. इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया.
हालांकि, संविधान का अधिकांश हिस्सा तुरंत लागू नहीं हुआ. संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख तय की गई. संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड में 26 नवंबर 1949 को संविधान के अपनाए जाने और 26 जनवरी 1950 को उसके लागू होने का उल्लेख है.
इसी वजह से भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है.
अब सवाल आता है कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई.
इस तारीख का संबंध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है. 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था.
इसी ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. उस दिन भारत एक गणराज्य बन गया और देश की शासन व्यवस्था नए संविधान के आधार पर शुरू हुई.
15 अगस्त और 26 जनवरी में असली अंतर
15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन दोनों का ऐतिहासिक अर्थ अलग है.
15 अगस्त 1947 भारत की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का दिन है. Indian Independence Act के तहत इसी तारीख से भारत स्वतंत्र Dominion बना.
वहीं 26 जनवरी 1950 वह दिन है जब भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना. इस दिन स्वतंत्र भारत ने अपनी नई संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह अपनाया.
सरल शब्दों में समझें तो 15 अगस्त ने भारत को आजादी दी और 26 जनवरी ने उस आजाद देश को संविधान आधारित गणराज्य की पहचान दी.
आजादी के समय भारत के पास कौन सा कानून था
यह सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है.
15 अगस्त 1947 से पहले: भारत में ब्रिटिश शासन के संवैधानिक ढांचे में Government of India Act, 1935 की महत्वपूर्ण भूमिका थी.
15 अगस्त 1947 के बाद: Indian Independence Act, 1947 के आधार पर भारत स्वतंत्र Dominion बना और Government of India Act, 1935 के अनुकूलित प्रावधानों के तहत अंतरिम शासन चला.
26 जनवरी 1950 के बाद: भारतीय संविधान लागू हुआ और देश की विधायी शक्ति संविधान के तहत संसद में निहित हो गई. भारत सरकार के विधायी विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड में इस संक्रमण का स्पष्ट उल्लेख है.
26 जनवरी 1950 के बाद भारत की शासन व्यवस्था का आधार पूरी तरह भारतीय संविधान बन गया. संविधान ने सरकार की संस्थाओं, उनके अधिकारों और नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था तय की.
संविधान के लागू होने के साथ भारत में मौलिक अधिकारों का संवैधानिक ढांचा भी अस्तित्व में आया. संविधान के अनुच्छेद 13 में ये व्यवस्था की गई कि संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पुराने कानून उस सीमा तक अमान्य होंगे, जितनी सीमा तक वे इन अधिकारों से असंगत हैं.
15 अगस्त से जुड़े ये GK Facts याद रखें
Fact 1: भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ.
Fact 2: स्वतंत्रता के समय भारत के पास अपना नया संविधान लागू नहीं था.
Fact 3: आजादी के बाद भारत स्वतंत्र Dominion बना था.
Fact 4: 1947 से 1949 के बीच Government of India Act, 1935 के अनुकूलित प्रावधानों के तहत अंतरिम संवैधानिक व्यवस्था चली.
Fact 5: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी.
Fact 6: संविधान सभा की शुरुआती सदस्य संख्या 389 थी, जो विभाजन के बाद 299 रह गई.
Fact 7: संविधान बनाने में 2 साल, 11 महीने और 17 दिन लगे.
Fact 8: संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया.
Fact 9: संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ.
Fact 10: 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना.
Fact 11: 26 जनवरी की तारीख का संबंध 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस से है.
Fact 12: संविधान लागू होने के बाद भारत की शासन व्यवस्था का मूल आधार भारतीय संविधान बन गया.
भारत की कहानी सिर्फ 15 अगस्त 1947 को आजाद होने की कहानी नहीं है. असली संवैधानिक बदलाव इसके बाद भी जारी रहा. 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन देश को स्थायी संवैधानिक व्यवस्था देने का काम संविधान सभा ने पूरा किया.
करीब ढाई साल की बहस, समितियों और विचार-विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ. इसी के साथ भारत ने अंतरिम Dominion व्यवस्था से आगे बढ़कर एक संविधान-आधारित गणराज्य का रूप लिया.
यही वजह है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को केवल दो राष्ट्रीय छुट्टियों के रूप में नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक इतिहास के दो महत्वपूर्ण पड़ावों के रूप में समझना चाहिए.