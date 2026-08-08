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भारतीय संविधान बनने से पहले देश कैसे चलता था, 15 अगस्त और संविधान से जुड़े जरूरी GK Facts

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उस दिन देश के पास अपना संविधान नहीं था. जानिए 1947 से 1950 के बीच भारत किस कानून के तहत चला, संविधान सभा की भूमिका क्या थी और 26 जनवरी 1950 को देश गणराज्य कैसे बना.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 08, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:43 PM IST
भारतीय संविधान बनने से पहले देश कैसे चलता था, 15 अगस्त और संविधान से जुड़े जरूरी GK Facts

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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