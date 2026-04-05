100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स वाला भारत… फिर भी 40% सरकारी स्कूल अब भी ऑफलाइन! कब बदलेंगे हालात?

Government schools internet connectivity report: भारत में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. देश में अब करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो चुका है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी डिजिटल तरक्की के बावजूद सरकारी स्कूलों की हालत अब भी पीछे है. देश के करीब 4.19 लाख सरकारी स्कूलों में आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है. यानी हर 5 में से लगभग 2 स्कूल अब भी ऑनलाइन दुनिया से कटे हुए हैं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में देश में कुल 10.13 लाख सरकारी स्कूल थे. इनमें से सिर्फ 5.93 लाख स्कूलों में ही इंटरनेट उपलब्ध है. करीब 6.10 लाख स्कूलों में कंप्यूटर तो हैं. लेकिन पढ़ाई के लिए सही तरीके से काम करने वाले कंप्यूटर सिर्फ 5.34 लाख स्कूलों में ही हैं. इसका मतलब यह हुआ कि हर 5 में से 3 स्कूलों में कंप्यूटर तो मौजूद हैं. लेकिन उनमें से भी कई जगह उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा है.

1.02 अरब इंटरनेट सब्सक्राइबर

इंटरनेट के मामले में देश काफी आगे निकल चुका है. दिसंबर 2025 तक भारत में 1.02 अरब इंटरनेट सब्सक्राइबर हो चुके हैं. इनमें से लगभग 98 फीसदी ब्रॉडबैंड यूजर हैं. 5G नेटवर्क भी देश की 86 फीसदी आबादी तक पहुंच चुका है. इंटरनेशल टेलीकॉम सर्विसेज के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक यूजर हर महीने औसतन 25.70 GB डेटा इस्तेमाल करता है. यह कई विकसित देशों से भी ज्यादा है. फिर भी स्कूलों तक यह सुविधा पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है.

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100 में से करीब 59 सरकारी स्कूलों में इंटरनेट

अगर कुछ साल पीछे देखें तो हालात और भी खराब थे. साल 2018-19 में देश के सिर्फ 19 फीसदी स्कूलों में इंटरनेट था. सरकारी स्कूलों की बात करें तो ये आंकड़ा सिर्फ 10 फीसदी था. यानी 100 में से केवल 10 सरकारी स्कूल ही ऑनलाइन थे. कोविड-19 के बाद ऑनलाइन पढ़ाई बढ़ी. इसके चलते हालात में सुधार हुआ. अब 100 में से करीब 59 सरकारी स्कूलों तक इंटरनेट पहुंच चुका है. फिर भी करीब 5.37 लाख स्कूल अब भी इससे दूर हैं.

राज्यों के बीच भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है. कुछ जगहों पर हालात बहुत अच्छे हैं. जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में सभी स्कूलों में इंटरनेट पहुंच चुका है. वहीं कुछ राज्य अभी भी पीछे हैं. पश्चिम बंगाल में सिर्फ 16 फीसदी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट है. जबकि कुछ राज्यों ने तेजी से सुधार किया है. असम, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने कुछ सालों में बड़ा बदलाव किया है. इसके बावजूद साफ है कि देश में इंटरनेट तो हर हाथ में पहुंच गया है. लेकिन हर क्लासरूम तक अभी नहीं पहुंच पाया है. यही असली डिजिटल अंतर है.

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