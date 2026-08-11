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QS Ranking 2027 में भारत का दबदबा बढ़ा, 11 से 52 हुए भारतीय संस्थान; IIT Delhi सबसे आगे

QS World University Rankings 2027: भारत ने फिर हायर एजुकेशन के मामले में दुनिया भर में अपना दबदबा दिखाया है. वैश्विक रैंकिंग्स 2027 में 52 भारतीय संस्थान टॉप रैंक में शामिल हैं. जबकि, भारत में सबसे टॉप संस्थानों में से एक आईआईटी दिल्ली है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 11, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:37 AM IST
QS Ranking 2027 में भारत का दबदबा बढ़ा, 11 से 52 हुए भारतीय संस्थान; IIT Delhi सबसे आगे

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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