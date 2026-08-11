QS Ranking 2027 में भारत का दबदबा बढ़ा, 11 से 52 हुए भारतीय संस्थान; IIT Delhi सबसे आगे

QS World University Rankings 2027: दुनिया भर में भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम ने पिछले 10 सालों में बड़ी प्रगति दर्ज की है. लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारतीय संस्थानों की उपस्थिति 2015 के 11 से बढ़कर अब 52 हो गई है यानी वैश्विक मौजूदगी में लगभग 271 प्रतिशत का उछाल देखा गया है. ध्यान देने की बात ये है कि सरकार ने 2015 का आधार आंकड़ा 11 बताया है, वहीं, QS के आधिकारिक वेबसाइट पर आंकड़ों में ये संख्या 14 दर्ज है. हालांकि, दोनों ही आंकड़े भारत की इस ऐतिहासिक बढ़त की पुष्टि करते हैं.