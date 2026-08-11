QS Ranking 2027 में भारत का दबदबा बढ़ा, 11 से 52 हुए भारतीय संस्थान; IIT Delhi सबसे आगे

QS World University Rankings 2027: भारत ने फिर हायर एजुकेशन के मामले में दुनिया भर में अपना दबदबा दिखाया है. वैश्विक रैंकिंग्स 2027 में 52 भारतीय संस्थान टॉप रैंक में शामिल हैं. जबकि, भारत में सबसे टॉप संस्थानों में से एक आईआईटी दिल्ली है.
QS World University Rankings 2027: दुनिया भर में भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम ने पिछले 10 सालों में बड़ी प्रगति दर्ज की है. लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारतीय संस्थानों की उपस्थिति 2015 के 11 से बढ़कर अब 52 हो गई है यानी वैश्विक मौजूदगी में लगभग 271 प्रतिशत का उछाल देखा गया है. ध्यान देने की बात ये है कि सरकार ने 2015 का आधार आंकड़ा 11 बताया है, वहीं, QS के आधिकारिक वेबसाइट पर आंकड़ों में ये संख्या 14 दर्ज है. हालांकि, दोनों ही आंकड़े भारत की इस ऐतिहासिक बढ़त की पुष्टि करते हैं.
इस बढ़ती मौजूदगी को भारत के उच्च शिक्षा सेक्टर के विस्तार, रिसर्च में सुधार और संस्थानों की बढ़ती वैश्विक भागीदारी से जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार ने हायर एजुकेशन में मिली इस सफलता के मुख्य कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) और इंस्टीट्यूशन्स ऑफ एमिनेंस जैसी पहलों को बताया है.
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत 52वें नंबर के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाले देशों में शामिल है. अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के बाद भारत का योगदान भी काफी मजबूत हुआ है. इस बार सिर्फ संख्या की स्थिति ही खास नहीं है बल्कि कई भारतीय छात्रों ने अपनी पिछली रैंकिंग में भी सुधार किया है. क्यूएस के अनुसार इस साल 26 भारतीय ग्रेजुएट्स की रैंकिंग में सुधार हुआ है.
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली ने भारत के सभी परीक्षाओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. आईआईटी दिल्ली ने पिछले साल 123वें स्थान से 5वां स्थान ऊपर यानी 118वीं वैश्विक रैंक हासिल की है. ये किसी भी भारतीय संस्थान द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हासिल की गई अब तक की सबसे ऊंची स्थान के बराबर है.
आईआईटी दिल्ली के प्रदर्शन में नियोक्ता प्रतिष्ठा सहित कई इंडिकेटर्स में सुधार देखने को मिलता है. संस्थान के अनुसार नियोक्ता प्रतिष्ठा में उसकी रैंकिंग 11वें स्थान पर बेहतर हुई है. आईआईटी दिल्ली के अलावा IIT Bombay और IIT Madras का नाम भी टॉप लिस्ट में शामिल है जिसने भारत की टॉप संस्थाओं में IITs का दबदबा कायम रखा है.
|प्रमुख भारतीय संस्थानों के नाम
|QS 2027 रैंक
|IIT दिल्ली
|118
|IIT बॉम्बे
|134
|IIT मद्रास
|170
|IIT खड़गपुर
|205
|IISc बेंगलुरु
|221
|IIT कानपुर
|221
|दिल्ली यूनिवर्सिटी
|322
|IIT रुड़की
|335
|IIT गुवाहाटी
|349
क्यूएस 2027 की खास बात ये है कि भारत की वैश्विक रैंकिंग में उपस्थिति सिर्फ आईआईटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई गैर-आईआईटी संस्थानों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. क्यूएस के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा इकोसिस्टम में प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के प्रभाव की भूमिका बढ़ रही है. रिसर्च और साइटेशन जैसे क्षेत्रों में भी कई संस्थानों ने सुधार किया है.
QS की 2027 रैंकिंग ये भी दिखाती है कि भारत के कुछ संस्थान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सभी संस्थानों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं है. इसलिए सिर्फ रैंकिंग्स में शामिल होने के बजाय लगातार बेहतर प्रदर्शन करना ज्यादा जरूरी होगा.