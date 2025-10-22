School Buses: नेपाल में शिक्षा सहयोग के लिए फिर थामा भारत ने हाथ, मुफ्त में दी 81 स्कूल बसें

India Donated School Buses to Nepal: नेपाल के 48 जिलों में 81 स्कूल बसें दी गई है जो कि भारत सरकार की ओर से शिक्षा क्षेत्र में बड़ा योगदान है. इससे दोनों देश की मजबूत दोस्ती और विकास सहयोग देखा जा सकता है.
India Donated School Buses to Nepal: नेपाल और भारत की दोस्ती अक्सर चर्चाओं में रही है. जब-जब नेपाल पर कोई मुसीबत आई है भारत हमेशा मदद के लिए आगे रहा है. इस बार की मजबूत दोस्ती देश में विकास और शिक्षा सहयोग को दर्शा रही है. भारत सरकार की ओर से नेपाल के 48 जिलों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों को 81 स्कूल बसें दी गई हैं. ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में भारत की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान
भारत और नेपाल की साझेदारी से शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान है. भारतीय दूतावास, काठमांडू की ओर से इसे विकास साझेदारी और गहरी मित्रता का प्रतीक बताया जा रहा है. कुल 81 स्कूल बसें सभी 7 प्रदेशों में वितरित की जाएंगी जिनमें कुछ बाढ़ प्रभावित- इलाम, झापा, उदयपुर और दूरस्थ जिले- हुम्ला, मुस्तांग, संखुवासभा, डार्चुला, बैतड़ी, अछाम आदि भी शामिल हैं.
381 स्कूल बसों का योगदान
ऐसा पहली बार नहीं जब भारत ने नेपाल की शिक्षा से संबंधित मदद की हो. पिछले 30 सालों में भारत की ओर से नेपाल की शैक्षणिक संस्थानों को कुल 381 स्कूल बसें दी जा चुकी हैं. इस कदम से नेपाल के छात्रों के लिए स्कूल आना-जाना आसान हुआ है. खासतौर पर ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में बसें होने से छात्रों के लिए स्कूल जाने की सुविधा आसान हुई है.
नेपाल का साथी बनता है भारत
भारत हमेशा नेपाल का First Responder रहा है. हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ के कारण नेपाल में काफी नुकसान हुआ था जिसके चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और मदद का आश्वासन भी दिया था. नेपाल में 2015 में हुए भूकंप से लेकर 2020 की बाढ़ जैसी स्थिति में भारत साथ देता दिखा है. जानकारी के लिए बता दें कि भारत और नेपाल के बीच एक पड़ोसी का संबंध नहीं है बल्कि दोनों देश भागीदार भी हैं. सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से भी भारत-नेपाल साथ हैं. अलग-अलग क्षेत्र में जब-जब नेपाल को मदद की जरूरत पड़ती है भारत के आगे रहा है.
