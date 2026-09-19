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AIIMS Jammu Recruitment 2026: 86 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक आवेदन का मौका, जानें किस डिग्री वाले कर सकते हैं अप्लाई

AIIMS जम्मू ने सीनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर के 86 पदों पर भर्ती निकाली है. योग्य उम्मीदवार 19 से 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें योग्यता, NOC और कैटेगरी सर्टिफिकेट की शर्तें.

Published: Sep 19, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:16 AM IST
AIIMS Jammu Recruitment 2026: 86 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक आवेदन का मौका, जानें किस डिग्री वाले कर सकते हैं अप्लाई

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