/AIIMS Jammu Recruitment 2026: 86 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक आवेदन का मौका, जानें किस डिग्री वाले कर सकते हैं अप्लाई

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू (AIIMS Jammu) ने सीनियर रेजिडेंट/डेमोंस्ट्रेटर के 86 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. मेडिकल क्षेत्र में पोस्टग्रेजुएशन और संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी. इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए AIIMS जम्मू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. भर्ती में अलग-अलग मेडिकल और नॉन-मेडिकल विषयों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है.