/AIIMS Jammu Recruitment 2026: 86 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक आवेदन का मौका, जानें किस डिग्री वाले कर सकते हैं अप्लाई

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू (AIIMS Jammu) ने सीनियर रेजिडेंट/डेमोंस्ट्रेटर के 86 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. मेडिकल क्षेत्र में पोस्टग्रेजुएशन और संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी. इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए AIIMS जम्मू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. भर्ती में अलग-अलग मेडिकल और नॉन-मेडिकल विषयों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है.
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक किया जा सकता है. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संबंधित पद की योग्यता, कैटेगरी से जुड़े दस्तावेज और अन्य शर्तों को ध्यान से देखना होगा. आवेदन आधिकारिक वेबसाइट aiimsjammu.edu.in के माध्यम से किया जाना है. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और प्रमाणपत्र तैयार रखें.
इंटरव्यू कब और कहां होगा?
भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू का आयोजन AIIMS विजयपुर, जम्मू के एकेडमिक ब्लॉक की छठी मंजिल स्थित बोर्ड रूम में किया जाएगा. उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दिन सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा. हालांकि, इंटरव्यू की सटीक तारीख अलग से जारी की जाएगी. इसलिए अभ्यर्थियों को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती से जुड़ी आगे की सूचना देखते रहना होगा.
किन विषयों में भर्ती है?
भर्ती में एनेस्थीसियोलॉजी, एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, मनोचिकित्सा, ऑर्थोपेडिक्स, नेत्र विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री रोग समेत कई विभाग शामिल हैं. अधिकांश मेडिकल विषयों में संबंधित क्षेत्र की MD, MS, DNB या DM/MCh जैसी योग्यता मांगी गई है.
नॉन-मेडिकल उम्मीदवारों के लिए क्या है?
एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी जैसे कुछ विषयों में नॉन-मेडिकल उम्मीदवारों के लिए भी पात्रता निर्धारित की गई है. ऐसे अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में MSc/M Biotech और PhD जैसी योग्यता होनी चाहिए. इसका मतलब है कि भर्ती केवल MBBS के बाद मेडिकल स्पेशलाइजेशन करने वाले उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिसूचना में निर्धारित कुछ विषयों के लिए संबंधित अकादमिक विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं.
OBC सर्टिफिकेट की शर्त क्या है?
OBC-NCL कैटेगरी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास वैध NCL-OBC सर्टिफिकेट होना जरूरी है. अधिसूचना के अनुसार यह प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी हुआ होना चाहिए. 1 अप्रैल 2026 से पहले जारी प्रमाणपत्र को इस भर्ती के लिए मान्य नहीं माना जाएगा. पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर OBC कैटेगरी में आवेदन करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रभावित या रद्द हो सकती है.
EWS उम्मीदवार क्या ध्यान रखें?
EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए भी सर्टिफिकेट की तारीख से जुड़ी शर्त है. उम्मीदवार के पास 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी वैध EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसलिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को यह जांच लेना चाहिए कि उनके पास निर्धारित अवधि में जारी किया गया प्रमाणपत्र उपलब्ध है.
नौकरी कर रहे उम्मीदवारों के लिए NOC जरूरी है?
अगर कोई उम्मीदवार पहले से किसी सरकारी अस्पताल, संस्थान या संगठन में नौकरी कर रहा है, तो उसे निर्धारित माध्यम से आवेदन करना होगा. ऐसे उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय अपने नियोक्ता या सक्षम अधिकारी की ओर से जारी NOC यानी No Objection Certificate प्रस्तुत करना होगा. NOC उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उम्मीदवार को इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलने की बात अधिसूचना में कही गई है.
उम्मीदवारों को क्या चेक करना चाहिए?
मेडिकल भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं है. संबंधित विषय की निर्धारित योग्यता, कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैधता और सरकारी सेवा में होने पर NOC जैसी शर्तों को भी पूरा करना जरूरी है. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को AIIMS जम्मू की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए और अपनी पात्रता का मिलान संबंधित पद से करना चाहिए.