पढ़ेगा इंडिया' या सिर्फ नारा? सरकारी स्कूलों की हकीकत पर बड़ा सवाल

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि शिक्षा नीति बनाने वाले और देश का नेतृत्व करने वाले प्रभावशाली वर्ग का बड़ा हिस्सा स्वयं सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर नहीं है. उनके बच्चे विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों या महंगे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं. जब निर्णय लेने वालों का अपना भविष्य सरकारी स्कूलों से जुड़ा ही नहीं है, तब उन विद्यालयों की बदहाली उनके लिए केवल एक प्रशासनिक फाइल बनकर रह जाती है. जिस व्यक्ति के बच्चे अत्याधुनिक निजी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, वह ग्रामीण क्षेत्र के उस बच्चे की पीड़ा को कैसे महसूस करेगा जिसके स्कूल में शिक्षक, पुस्तकालय या प्रयोगशाला तक उपलब्ध नहीं है?