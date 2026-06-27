पढ़ेगा इंडिया' या सिर्फ नारा? सरकारी स्कूलों की हकीकत पर बड़ा सवाल

‘पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया’ यह नारा वर्षों से देश की शिक्षा नीति का चेहरा बनाकर प्रस्तुत किया जाता रहा है. सुनने में यह नारा उम्मीद जगाता है, लेकिन जब हम इसके पीछे की वास्तविकता को देखते हैं तो तस्वीर बेहद चिंताजनक दिखाई देती है. सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत पढ़ रहा है, या फिर हम केवल नारों और विज्ञापनों के सहारे एक ऐसे सपने को बेच रहे हैं जिसकी बुनियाद लगातार कमजोर होती जा रही है?
देश की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में देशभर में लगभग 90 हजार से अधिक सरकारी विद्यालय बंद या विलय किए जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में ही 25 हजार से अधिक विद्यालयों के अस्तित्व पर ताला लग चुका है. यह केवल भवनों का बंद होना नहीं है, बल्कि उन लाखों गरीब बच्चों के सपनों का सिकुड़ जाना है जिनके लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम थे.
स्थिति यहीं समाप्त नहीं होती. आज भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ छात्राओं के लिए अलग शौचालय नहीं है. हजारों विद्यालय बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं. अनेक स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जहाँ एक ही अध्यापक को कई कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है. ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या हम वास्तव में ज्ञान आधारित समाज का निर्माण कर रहे हैं या केवल आंकड़ों और नारों की राजनीति कर रहे हैं?
एक मुस्लिम स्कॉलर के रूप में मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी शिक्षा से मापी जाती है, न कि उसके नारों या प्रतीकों से. इस्लाम का पहला संदेश ‘इक़रा’ अर्थात ‘पढ़ो’ है. ज्ञान को इबादत का दर्जा दिया गया है. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज समाज में शिक्षा, शोध और वैज्ञानिक सोच से अधिक महत्व पहचान की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को मिलता दिखाई देता है.
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि शिक्षा नीति बनाने वाले और देश का नेतृत्व करने वाले प्रभावशाली वर्ग का बड़ा हिस्सा स्वयं सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर नहीं है. उनके बच्चे विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों या महंगे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं. जब निर्णय लेने वालों का अपना भविष्य सरकारी स्कूलों से जुड़ा ही नहीं है, तब उन विद्यालयों की बदहाली उनके लिए केवल एक प्रशासनिक फाइल बनकर रह जाती है. जिस व्यक्ति के बच्चे अत्याधुनिक निजी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, वह ग्रामीण क्षेत्र के उस बच्चे की पीड़ा को कैसे महसूस करेगा जिसके स्कूल में शिक्षक, पुस्तकालय या प्रयोगशाला तक उपलब्ध नहीं है?
दूसरी ओर, शिक्षा का निजीकरण एक बड़े व्यापार का रूप ले चुका है. प्रवेश शुल्क, डोनेशन, महंगी यूनिफॉर्म, किताबें, परिवहन और अन्य शुल्कों के माध्यम से अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है. शिक्षा सेवा कम और उद्योग अधिक दिखाई देने लगी है. प्रश्न यह है कि यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल पैसे वालों के लिए उपलब्ध होगी तो सामाजिक समानता और अवसर की बराबरी का सपना कैसे पूरा होगा?
इस बहस का एक और महत्वपूर्ण पहलू सरकारी प्राथमिकताओं से जुड़ा है. जब अरबों-खरबों रुपये विभिन्न प्रतीकात्मक परियोजनाओं, विशाल निर्माण कार्यों, राजनीतिक प्रचार अभियानों या आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्गों को राहत देने पर खर्च किए जाते हैं, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा वास्तव में राष्ट्रीय प्राथमिकता है? यदि लाखों बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो समस्या केवल संसाधनों की नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की भी है.
हालांकि पूरी जिम्मेदारी केवल सरकारों पर डाल देना भी उचित नहीं होगा. लोकतंत्र में जनता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. आखिर सरकारें चुनता कौन है? मतदाता. यदि चुनावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्यायिक सुधार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की जगह भावनात्मक नारों, धार्मिक ध्रुवीकरण और समुदायों के बीच वैमनस्य को प्राथमिकता दी जाएगी, तो राजनीतिक दल भी उन्हीं मुद्दों को अपने एजेंडे का केंद्र बनाएंगे.
यह एक कटु सत्य है कि समाज का एक वर्ग विकास के वास्तविक प्रश्नों की अपेक्षा पहचान आधारित राजनीति में अधिक रुचि दिखाता है. जब वोट इस आधार पर मांगे और दिए जाएं कि किसने किस समुदाय को ‘सबक सिखाया’, किस पर बुलडोजर चला, किसे राजनीतिक रूप से पराजित किया गया, तब शिक्षा स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाती है. लेकिन इतिहास बताता है कि नफ़रत किसी राष्ट्र को महान नहीं बनाती. नफ़रत केवल समाज को विभाजित करती है, जबकि शिक्षा समाज को जोड़ती है.
आज आवश्यकता किसी नए नारे की नहीं, बल्कि नई प्राथमिकताओं की है. शिक्षा बजट में वृद्धि, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की गारंटी, शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति, सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार और निजी शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की मांग है. साथ ही जनता को भी यह तय करना होगा कि वह अपने बच्चों का भविष्य चाहती है या केवल भावनात्मक राजनीतिक संतुष्टि.
याद रखिए, सड़कें और इमारतें बाद में भी बन सकती हैं. मूर्तियां और ऊंची की जा सकती हैं. लेकिन जो बच्चा आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह गया, उसका बचपन वापस नहीं आएगा. जो बच्ची शौचालय के अभाव में स्कूल छोड़ देती है, उसके सपनों की भरपाई कोई सरकारी योजना नहीं कर सकती.
कमजोर शिक्षा व्यवस्था पर मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं होता. यदि भारत को वास्तव में विश्व स्तर पर अग्रणी राष्ट्र बनना है, तो उसे यह समझना होगा कि बुलडोजर, नारों और प्रतीकों से नहीं, बल्कि विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और ज्ञान की संस्कृति से भविष्य निर्मित होता है. अन्यथा ‘पढ़ेगा इंडिया’ केवल एक नारा रह जाएगा और ‘बढ़ेगा इंडिया’ एक अधूरा सपना.