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पढ़ेगा इंडिया' या सिर्फ नारा? सरकारी स्कूलों की हकीकत पर बड़ा सवाल

‘पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया’ वर्षों से देश में शिक्षा को बढ़ावा देने का एक लोकप्रिय नारा रहा है. लेकिन क्या यह नारा आज की वास्तविकता से मेल खाता है? सरकारी स्कूलों के बंद होने, बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की कमी, बढ़ते निजीकरण और शिक्षा से जुड़ी बदलती प्राथमिकताओं के बीच यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है.

Written ByAdvocate Mohammad Usman Azhari
Published: Jun 27, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:59 PM IST
पढ़ेगा इंडिया' या सिर्फ नारा? सरकारी स्कूलों की हकीकत पर बड़ा सवाल
Image Credit: India Education SystemSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Advocate Mohammad Usman Azhari

Advocate Mohammad Usman Azhari

एडवोकेट मोहम्मद उस्मान अजहरी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं. वह अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन और मीडिया डिबेट्स में सामाजिक और धार्मिक मामलों पर अपनी कानूनी और स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

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