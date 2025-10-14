ये है देश का पहला AC वाला गवर्मेंट स्कूल, बेंच से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक सब कुछ आधुनिक

Air Conditioned Government School: वैसे स्कूल में एसी लगा होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है. भले वो इंग्लिश मीडियम ही क्यों ना. लेकिन अगर आपसे कहा जाए सरकारी स्कूल में एसी लगाई है तो आपको जरूर आश्चर्य होगा. हालांकि, ये बात सच है. दरअसल, मलप्पुरम के मुट्टीपडी में देश का पहला वातानुकूलित यानी एसी वाली सरकारी स्कूल तैयार हो गया है. ये बच्चों को आधुनिक और आरामदायक माहौल में पढ़ाई कराने के लिए तैयार किया गया है. इस सरकारी स्कूल का उद्धाटन 19 अक्टूबर को किया जाएगा.

इस IIM के स्टूडेंट्स की बल्ले-बल्ले! छात्रों को मिला ₹43,40,000 का पैकेज, शुरू हुआ नया MBA प्रोग्राम

ये पहल सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में एक बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. इससे भीषण गर्मी में छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा.

जानकारी के अनुसार, करीब 100 साल पुरानी इस स्कूल की इमारत काफी खराब हो चुकी थी. ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यहां पढ़ाई के लिए रोक लगा दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद से नई बिल्डिंग के निमार्ण का फैसला लिया गया. ऐसे में अब स्कूल पूरी तरह से बन चुका है. बिल्डिंग लगभग 10,000 वर्ग फुट में फैली है. कुल आठ एयर कंडीशनर क्लासरूम, स्टाफ रूम, कंप्यूटर लैब, टीचर कार्यालय और लाइब्रेरी तैयार किए गए हैं.

इंटरव्यू में हो गईं बाहर; नहीं मानी हार, दूसरे प्रयास में गाड़ दिया UPSC में झंडा! AIR 67 के साथ बनीं IAS

इतना ही स्कूलों में सामान्य लकड़ी की बेंच की जगह अब आधुनिक एफआरपी बेंच और डेस्क लगाए गए हैं. साथ ही सभी क्लास में डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई और रोचक तरीके से कराई जा सके. इसके अलावा हर मंजिल पर शुद्ध पानी के कियोस्क लगाए गए हैं. इसी के साथ ये सरकारी स्कूल देश का पहला एयर कंडीशनर सरकारी स्कूल बन गया है.