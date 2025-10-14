ये है देश का पहला AC वाला गवर्मेंट स्कूल, बेंच से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक सब कुछ आधुनिक

India First Air Conditioned Government School: मलप्पुरम के मुट्टीपडी में देश का पहला वातानुकूलित यानी एसी वाली सरकारी स्कूल तैयार हो गया है. स्कूल में आठ एसी क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी आदि की सुविधा है.
Air Conditioned Government School: वैसे स्कूल में एसी लगा होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है. भले वो इंग्लिश मीडियम ही क्यों ना. लेकिन अगर आपसे कहा जाए सरकारी स्कूल में एसी लगाई है तो आपको जरूर आश्चर्य होगा. हालांकि, ये बात सच है. दरअसल, मलप्पुरम के मुट्टीपडी में देश का पहला वातानुकूलित यानी एसी वाली सरकारी स्कूल तैयार हो गया है. ये बच्चों को आधुनिक और आरामदायक माहौल में पढ़ाई कराने के लिए तैयार किया गया है. इस सरकारी स्कूल का उद्धाटन 19 अक्टूबर को किया जाएगा.
ये पहल सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में एक बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. इससे भीषण गर्मी में छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा.
जानकारी के अनुसार, करीब 100 साल पुरानी इस स्कूल की इमारत काफी खराब हो चुकी थी. ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यहां पढ़ाई के लिए रोक लगा दी थी.
इसके बाद से नई बिल्डिंग के निमार्ण का फैसला लिया गया. ऐसे में अब स्कूल पूरी तरह से बन चुका है. बिल्डिंग लगभग 10,000 वर्ग फुट में फैली है. कुल आठ एयर कंडीशनर क्लासरूम, स्टाफ रूम, कंप्यूटर लैब, टीचर कार्यालय और लाइब्रेरी तैयार किए गए हैं.
इतना ही स्कूलों में सामान्य लकड़ी की बेंच की जगह अब आधुनिक एफआरपी बेंच और डेस्क लगाए गए हैं. साथ ही सभी क्लास में डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई और रोचक तरीके से कराई जा सके. इसके अलावा हर मंजिल पर शुद्ध पानी के कियोस्क लगाए गए हैं. इसी के साथ ये सरकारी स्कूल देश का पहला एयर कंडीशनर सरकारी स्कूल बन गया है.