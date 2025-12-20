GK Quiz: एजुकेशन का नया दौर, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है?

Trending Quiz: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन सा है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.
GK Trending Quiz: आज की आधुनिक दुनिया में डिजिटलाइजेशन ने अधिकांश क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है? आइए हम आपको जीके के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.
सवाल 1: भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाइवे 44 (NH 44) है.
सवाल 2: संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
जवाब: संविधान सभा के अस्थायी (Temporary) अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे.
सवाल 3: भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता था?
जवाब: भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप 1983 में जीता था.
सवाल 4: विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार (Tibetan Plateau) है.
सवाल 5: भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 01 अप्रैल, 1935 में हुई थी.
सवाल 6: ‘जय जवान जय किसान’ का नारा किसने दिया था?
जवाब: जय जवान जय किसान' का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था.
सवाल 7: दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान (Sahara Desert) है.
सवाल 8: दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग (Ostrich) है.
सवाल 9: दुनिया के किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है?
जवाब: दुनिया के जिस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है, वह शुतुरमुर्ग (Ostrich) है.
सवाल 10: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन सा है?
जवाब: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology - DUK) है.
