Advertisement
trendingNow13047748
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: एजुकेशन का नया दौर, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है?

GK Quiz: एजुकेशन का नया दौर, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है?

Trending Quiz: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन सा है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: एजुकेशन का नया दौर, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है?

GK Trending Quiz: आज की आधुनिक दुनिया में डिजिटलाइजेशन ने अधिकांश क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है? आइए हम आपको जीके के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाइवे 44 (NH 44) है. 

सवाल 2: संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
जवाब: संविधान सभा के अस्थायी (Temporary) अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता था?
जवाब: भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप 1983 में जीता था.

सवाल 4: विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार (Tibetan Plateau) है. 

सवाल 5: भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 01 अप्रैल, 1935 में हुई थी. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: दुनिया का अनोखा जीव, आंख खराब होने पर खुद उगा लेता नई, क्या आप जानते हैं नाम?

सवाल 6: ‘जय जवान जय किसान’ का नारा किसने दिया था?
जवाब: जय जवान जय किसान' का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था. 

सवाल 7: दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान (Sahara Desert) है.  

सवाल 8: दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग (Ostrich) है.

सवाल 9: दुनिया के किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है?
जवाब: दुनिया के जिस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है, वह शुतुरमुर्ग (Ostrich) है. 

सवाल 10: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन सा है?
जवाब: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology - DUK) है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
sonia gandhi
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
Bangladesh unrest
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
Rahul Gandhi Germany visit
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
priyanka chaturvedi
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर