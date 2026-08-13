/जब भारत ने पहली बार आसमान में दिखाया अपना दम, जानें स्वदेशी विमान हिंदुस्तान ट्रेनर-2 की ऐतिहासिक उड़ान

India's First Flight HT-2 Aircraft: भारत के विमानन इतिहास में 13 अगस्त 1951 वो दिन है जब हिंदुस्तान ट्रेनर-2 (HT-2) को सार्वजनिक तौर पर उड़ाकर दुनिया के सामने पेश किया गया था. ये विमान इसलिए भी खास था क्योंकि इसे भारत द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था. ये आजाद भारत के बाद एक बड़ी कामयाबी में से एक था. देश को आजाद हुए कुछ साल ही हुए थे और उस दौरान तकनीकी आत्मनिर्भरता की राह अभी शुरुआती दौर में थी. HT-2 की कहानी सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है. ये उस दौर के भारतीय इंजीनियरों की क्षमता, प्रयोग करने के साहस और देश में विमान निर्माण की नींव मजबूत करने की कहानी भी है.