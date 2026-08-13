Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /जब भारत ने पहली बार आसमान में दिखाया अपना दम, जानें स्वदेशी विमान हिंदुस्तान ट्रेनर-2 की ऐतिहासिक उड़ान

जब भारत ने पहली बार आसमान में दिखाया अपना दम, जानें स्वदेशी विमान हिंदुस्तान ट्रेनर-2 की ऐतिहासिक उड़ान

India's First Flight HT-2 Aircraft: भारत के विमानन इतिहास की एक ऐतिहासिक तारीख 13 अगस्त 1951 है. जब देश में निर्मित पहले स्वदेशी विमान हिंदुस्तान ट्रेनर-2 (HT-2) ने सार्वजनिक तौर पर अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी.

Written BySimran Singh
Published: Aug 13, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:05 AM IST
जब भारत ने पहली बार आसमान में दिखाया अपना दम, जानें स्वदेशी विमान हिंदुस्तान ट्रेनर-2 की ऐतिहासिक उड़ान
Image Credit: image created by AI, Hindustan Trainer 2 History

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रूट का महारिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर गिल, गॉल में शतक जड़ते ही बन जाएंगे नंबर-1
2
3
4
5