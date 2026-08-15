1947 का भारत vs 2026 का भारत: तब कितने कॉलेज थे, आज कितने IIT और यूनिवर्सिटी?

15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब उच्च शिक्षा का दायरा आज की तुलना में बेहद सीमित था. शिक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार, आजादी के आसपास देश में करीब 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे. उस दौर में उच्च शिक्षा तक पहुंच मुख्य रूप से चुनिंदा शहरों और संस्थानों तक सीमित थी. आजादी के बाद सरकारों ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया, जिससे उच्च शिक्षा ज्यादा छात्रों तक पहुंच सकी.
आजादी के समय भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या बहुत कम थी. सरकारी रिकॉर्ड में 1950 के आसपास 20 विश्वविद्यालय और लगभग 500 कॉलेज का उल्लेख मिलता है. यह आंकड़ा बताता है कि स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में उच्च शिक्षा का संस्थागत ढांचा कितना छोटा था. इसके मुकाबले आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्थाओं में शामिल है.
2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की मौजूदा सूची में 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 521 राज्य विश्वविद्यालय, 157 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 558 निजी विश्वविद्यालय दर्ज हैं. इन चार श्रेणियों को जोड़ने पर UGC के अनुसार कुल 1,293 विश्वविद्यालय होते हैं. यह संख्या 1947 के करीब 20 विश्वविद्यालयों की तुलना में कई गुना अधिक है.
कॉलेजों के मामले में भी भारत ने जबरदस्त विस्तार किया है. शिक्षा मंत्रालय की AISHE 2022-23 रिपोर्ट में AISHE पोर्टल पर 46,624 कॉलेज सूचीबद्ध थे, जबकि 44,519 कॉलेजों ने सर्वे में जवाब दिया था. इसका मतलब है कि 1947 के लगभग 500 कॉलेजों से तुलना करें तो देश के कॉलेज नेटवर्क का आकार कई दर्जन गुना बढ़ चुका है.
नहीं, आज जिन IIT को भारत के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में गिना जाता है, उनका नेटवर्क आजादी के समय मौजूद नहीं था. IIT खड़गपुर पहला IIT बना और स्वतंत्र भारत में तकनीकी शिक्षा के नए दौर की शुरुआत हुई. इसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में नए IIT स्थापित होते गए और IIT सिस्टम देश की तकनीकी शिक्षा की पहचान बन गया.
आज भारत में 23 IIT काम कर रहे हैं. शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट भी देश में 23 IIT के संचालन की पुष्टि करती है. इनमें पुराने संस्थानों के साथ जम्मू, भिलाई, गोवा, धारवाड़, तिरुपति और पलक्कड़ जैसे नए IIT भी शामिल हैं. IIT को संस्थान of National Importance का दर्जा प्राप्त है और ये इंजीनियरिंग, विज्ञान, तकनीक और रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
उच्च शिक्षा का विस्तार केवल संस्थानों की संख्या तक सीमित नहीं है. AISHE 2021-22 के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन करीब 4.33 करोड़ तक पहुंच गया था. 2014-15 में यह संख्या करीब 3.42 करोड़ थी. यानी संस्थानों के विस्तार के साथ उच्च शिक्षा में छात्रों की भागीदारी भी बढ़ी है.
1947 का भारत जहां करीब 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेजों से उच्च शिक्षा की शुरुआत कर रहा था, वहीं 2026 में UGC की सूची में 1,293 विश्वविद्यालय और AISHE 2022-23 में 46,624 कॉलेज दर्ज हैं. इसके अलावा देश में 23 IIT तकनीकी शिक्षा और शोध का महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं. हालांकि संख्या बढ़ना शिक्षा की पूरी कहानी नहीं है. गुणवत्ता, शोध, रोजगार, समान अवसर और शिक्षा की पहुंच भी उतने ही महत्वपूर्ण मानदंड हैं. फिर भी आंकड़े साफ बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था ने लंबी और बड़ी यात्रा तय की है.