1947 का भारत vs 2026 का भारत: तब कितने कॉलेज थे, आज कितने IIT और यूनिवर्सिटी?

1947 का भारत जहां करीब 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेजों से उच्च शिक्षा की शुरुआत कर रहा था, वहीं 2026 में UGC की सूची में 1,293 विश्वविद्यालय और AISHE 2022-23 में 46,624 कॉलेज दर्ज हैं. इसके अलावा देश में 23 IIT तकनीकी शिक्षा और शोध का महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं. हालांकि संख्या बढ़ना शिक्षा की पूरी कहानी नहीं है. गुणवत्ता, शोध, रोजगार, समान अवसर और शिक्षा की पहुंच भी उतने ही महत्वपूर्ण मानदंड हैं. फिर भी आंकड़े साफ बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था ने लंबी और बड़ी यात्रा तय की है.