Add Zee Business As A Preferred Source
App

1947 का भारत vs 2026 का भारत: तब कितने कॉलेज थे, आज कितने IIT और यूनिवर्सिटी?

India Education 1947 vs 2026: 1947 में भारत में करीब 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे. 2026 तक उच्च शिक्षा का विस्तार कई गुना हो चुका है. जानिए आज भारत में कितनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और IIT हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कितना बदलाव आया है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 15, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:46 AM IST
1947 का भारत vs 2026 का भारत: तब कितने कॉलेज थे, आज कितने IIT और यूनिवर्सिटी?

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आधी रात ही क्यों मिली आजादी? माउंटबेटन की तारीख से ज्योतिषियों को थी आपत्ति, फिर ...
2
3
4
5