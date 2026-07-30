/भारत की राष्ट्रीय नदी, दूसरे देश में पहुंचते ही बदल जाता है नाम; ये है गंगा से जुड़े 7 सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब

Ganga River General Knowledge Quiz: सावन का महीना आते ही चारों तरफ 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई देने लगती है. कांवड़िए मीलों पैदल चलकर सिर्फ अपनी आस्था के लिए नहीं, बल्कि उस पवित्र गंगाजल को लेने जाते हैं जिसका महत्व हमारे शास्त्रों में अपरंपार है. भक्त हरिद्वार सहित विभिन्न गंगा तटों से पवित्र गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. धार्मिक आस्था के साथ-साथ गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी भी है. भारत में गंगा नदी जितनी पूजनीय है, उतना ही इसका इतिहास और भूगोल भी दिलचस्प है.
क्या आप जानते हैं कि गंगा दूसरे देश में पहुंचने के साथ दूसरे नाम से जानी जाती है? इस पवित्र नदी गंगा के बारे में आप कितना जानते हैं? आइए सावन महीने के मौके पर गंगा से जुड़े 7 खास सवाल-जवाबों पर नजर डालते हैं.
सवाल 1:- भारत की गंगा नदी का इतिहास क्या है?
जवाब:- देश की राष्ट्रीय नदी गंगा सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन नदियों में से एक है. इसका जिक्र भारतीय ग्रंथों में है. ऋग्वेद, रामायण, महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों में गंगा के बारे में बताया गया है. पौराणिक मान्यतानुसार गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी. इसलिए भागीरथी के नाम से भी गंगा को जाता जाता है.
सवाल 2:- गंगा कितने देशों में बहती है?
जवाब:- भारत के अलावा गंगा बांग्लादेश में भी बहती है लेकिन वहां पर गंगा को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है जो आगे चलकर जमुना (ब्रह्मपुत्र) से जाकर मिल जाती है.
सवाल 3:- भारत की राष्ट्रीय नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
जवाब:- भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम बदल जाता है और उसे पद्मा कहा जाता है. भागीरथी और देवप्रयाग में अलकनंदा के संगम से गुजरते हुए गंगा नदी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश पहुंचती है और उसे वहां पद्मा नाम से जाना जाता है.
सवाल 4:- गंगा नदी कुल कितने वर्ग में है?
जवाब:- करीब 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गंगा नदी फैली हुई है जिसकी कुल लंबाई करीब 2,525 किलोमीटर है. उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलकर गंगा भागीरथी नदी कहलाती है.
सवाल 5:- गंगा को कब मिला आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय नदी का दर्जा?
जवाब:- गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को मिला था जिसकी जानकारी archivepmo.nic.in पर उलब्ध है. भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को घोषित किया गया था.
सवाल 6:- वो कौन सी दो नदिया हैं जिनके संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है?
जवाब:- उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम के बाद दोनों के संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है.
सवाल 7:- दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है?
जवाब:- सुंदरबन डेल्टा को दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहा जाता है जो लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश के दक्षिणी भाग में ये फैला है.