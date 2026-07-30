/भारत की राष्ट्रीय नदी, दूसरे देश में पहुंचते ही बदल जाता है नाम; ये है गंगा से जुड़े 7 सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब

Ganga River General Knowledge Quiz: सावन का महीना आते ही चारों तरफ 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई देने लगती है. कांवड़िए मीलों पैदल चलकर सिर्फ अपनी आस्था के लिए नहीं, बल्कि उस पवित्र गंगाजल को लेने जाते हैं जिसका महत्व हमारे शास्त्रों में अपरंपार है. भक्त हरिद्वार सहित विभिन्न गंगा तटों से पवित्र गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. धार्मिक आस्था के साथ-साथ गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी भी है. भारत में गंगा नदी जितनी पूजनीय है, उतना ही इसका इतिहास और भूगोल भी दिलचस्प है.