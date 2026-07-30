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भारत की राष्ट्रीय नदी, दूसरे देश में पहुंचते ही बदल जाता है नाम; ये है गंगा से जुड़े 7 सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब

Ganga River General Knowledge Quiz: सावने के महीने में गंगा तट पर भक्तों की भारी भीड़ होती है. भारत की इस राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या पता है कि भारत से जाने वाली गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आइए गंगा से जुड़े 7 सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 30, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:02 AM IST
भारत की राष्ट्रीय नदी, दूसरे देश में पहुंचते ही बदल जाता है नाम; ये है गंगा से जुड़े 7 सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब
Image Credit: Ganga River General Knowledge Quiz

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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