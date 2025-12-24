UPSC Interview Questions: हिमालय से भी पहले का इतिहास... भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 इंपोर्टेंट सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

जवाब: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी.

सवाल 2: भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है?

जवाब: भारत में कर्नाटक सोने उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है.

सवाल 3: ‘गीता रहस्य’ पुस्तक के लेखक कौन थे?

जवाब: 'गीता रहस्य' पुस्तक के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे.

सवाल 4: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय कहां स्थित है?

जवाब: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है.

सवाल 5: ‘इंकलाब जिंदाबाद’ का नारा किसने दिया था?

जवाब: ‘इंकलाब जिंदाबाद’ का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था.

सवाल 6: कौन सा फूल हमेशा सूर्य की ओर मुड़ता है?

जवाब: हमेशा सूर्य की ओर मुड़ने वाला फूल सूरजमुखी (Sunflower) है.

सवाल 7: भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?

जवाब: भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (Jim Corbett National Park) है.

सवाल 8: विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है.

सवाल 9: भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है?

जवाब: भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) है.

सवाल 10: भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है?

जवाब: भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला (Aravalli Range) है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है.

