GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है?

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है?

Trending Quiz: भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:18 PM IST
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल अलग-अलग प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें से अधिकांश को क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार के पास सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 यूनिक सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपको नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1:दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) है.

सवाल 2: किस साइंटिस्ट ने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया?
जवाब: सर आइजक न्यूटन (Sir Isaac Newton) ने मुख्य रूप से ग्रेविटी का सिद्धांत दिया. 

सवाल 3: 'करो या मरो' का नारा किसने दिया था?
जवाब: 'करो या मरो' का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था. 

सवाल 4: धरती की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब: धरती की सबसे लंबी नदी नील नदी (Nile River) है.

सवाल 5: इंडोचीन युद्ध कब हुआ था?
जवाब: इंडोचीन युद्ध 1946 से 1954 के बीच लड़ा गया था. 

सवाल 6: भारत के अंतिम वायसराय कौन थे?
जवाब: भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन (Lord Mountbatten) थे.

सवाल 7: अल्बर्ट झील कहां स्थित है?
जवाब: अल्बर्ट झील (Lake Albert) अफ्रीका में युगांडा (Uganda) और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic of Congo-DRC) की सीमा पर स्थित है.

सवाल 8: रूस की संसद का नाम क्या है?
जवाब: रूस की संसद को संघीय सभा (Federal Assembly) कहा जाता है, जिसके दो सदन हैं. निचला सदन को स्टेट ड्यूमा (State Duma) और ऊपरी सदन को फेडरेशन काउंसिल (Federation Council) कहा जाता है.

सवाल 9: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन (George Washington) थे

सवाल 10: भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है. 

