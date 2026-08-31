/India Post GDS Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS Recruitment 2026 के तहत BPM, ABPM और डाक सेवक के कुल 23,757 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती की खास बात यह है कि उम्मीदवारों को चयन के लिए लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा. उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होने वाली मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा. ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन फॉर्म 2 सितंबर 2026 से 21 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे.
ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में उम्मीदवारों के चयन का आधार 10वीं कक्षा के अंक हैं. इसलिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 10वीं की मार्कशीट बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. आवेदन में दर्ज की जाने वाली व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी का मिलान आगे दस्तावेज सत्यापन के दौरान किया जा सकता है. ऐसे में फॉर्म भरते समय किसी भी जानकारी में गलती से बचना जरूरी है.
ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सही तरीके से भरनी होगी. इसके लिए 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने पास रखना जरूरी है. मार्कशीट में दर्ज उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि आवेदन में दी गई जानकारी से मेल खानी चाहिए.
उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा से संबंधित पात्रता का भी ध्यान रखना होगा. जिस राज्य या क्षेत्र से आवेदन किया जा रहा है, वहां निर्धारित स्थानीय भाषा को 10वीं स्तर तक पढ़ा होना आवश्यक है. आवेदन से पहले संबंधित भर्ती नियमों में भाषा संबंधी पात्रता जरूर जांचनी चाहिए.
आवेदन के लिए उम्मीदवार को निर्धारित फॉर्मेट और आकार में पासपोर्ट साइज फोटो तथा डिजिटल हस्ताक्षर तैयार रखने होंगे. उपलब्ध निर्देशों के अनुसार फोटो JPG/JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और फाइल साइज तथा पिक्सल संबंधी शर्तों का पालन करना होगा. इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर भी निर्धारित फाइल साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए.
गलत आकार, अस्पष्ट फोटो या निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने वाली फाइल अपलोड करने से आवेदन में परेशानी हो सकती है. इसलिए अपलोड करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए तकनीकी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना बेहतर होगा.
आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार का सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी महत्वपूर्ण है. मोबाइल नंबर का इस्तेमाल OTP वेरिफिकेशन और भर्ती से जुड़ी सूचनाओं के लिए किया जा सकता है. इसलिए ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तक उम्मीदवार की लगातार पहुंच हो.
SC, ST, OBC और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को आरक्षण या किसी अन्य निर्धारित छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र की जानकारी सही तरीके से देनी होगी. दिव्यांग उम्मीदवारों को भी, यदि वे संबंधित श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं, तो वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है. प्रमाण पत्र की वैधता और प्रारूप भर्ती के आधिकारिक नियमों के अनुसार होना चाहिए.
अगर उम्मीदवार का नाम मेरिट लिस्ट में आता है, तो अगले चरण में संबंधित डाक विभाग/अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी. इसमें 10वीं की मूल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट प्रमुख दस्तावेज हैं. इसके अलावा आवेदन में दावा की गई श्रेणी, पहचान, स्थानीय भाषा या अन्य पात्रता से जुड़े प्रमाण पत्र भी मांगे जा सकते हैं.
GDS भर्ती में परीक्षा न होने के कारण मेरिट और दस्तावेजों की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. उम्मीदवार आवेदन सबमिट करने से पहले नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक जानकारी, श्रेणी और अन्य विवरणों को 10वीं के प्रमाणपत्र से मिलाकर जांच लें. फोटो और सिग्नेचर भी निर्धारित मानकों के अनुसार अपलोड करें और आवेदन जमा करने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रखें.