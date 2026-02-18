बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा सच, डाक विभाग ने खोली सुधार विंडो; 28,636 पदों के लिए कहीं आपका फॉर्म तो नहीं गलत?

India post gds recruitment 2026: भारत के भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती वर्ष 2026 के लिए आवेदन में सुधार का मौका दिया है. यह सुविधा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने पहले ही अपना आवेदन भर दिया है. विभाग ने साफ किया है कि उम्मीदवार 18 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक अपने आवेदन में जरूरी बदलाव कर सकते हैं. इसके बाद किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह भर्ती अभियान जनवरी 2026 चक्र के तहत चल रहा है. इस प्रक्रिया के माध्यम से पूरे देश में कुल 28,636 पदों को भरा जाएगा. विभाग का कहना है कि अभ्यर्थी सही जानकारी भरना सुनिश्चित करें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो.

निकले हैं 3 पोस्ट

इस भर्ती में तीन तरह के पद शामिल हैं. पहला पद ग्रामीण डाक सेवक का है. दूसरा पद शाखा डाकपाल का है. तीसरा पद सहायक शाखा डाकपाल का है. ये सभी पद अलग अलग राज्यों के लिए जारी किए गए हैं. हर राज्य के लिए रिक्त पदों की संख्या अलग रखी गई है. उम्मीदवार अपने राज्य से जुड़ी जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह भर्ती काफी अहम मानी जा रही है. विभाग का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और डाक सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना है.

इस भर्ती से जुड़ी तारीखों की बात करें तो अधिसूचना 31 जनवरी 2026 को जारी की गई थी. उसी दिन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी. पंजीकरण की अंतिम तारीख 14 फरवरी 2026 रखी गई थी. आवेदन भरने की प्रक्रिया 2 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2026 थी. अब आवेदन में सुधार करने की सुविधा 18 फरवरी और 19 फरवरी 2026 के लिए खोली गई है. परिणाम की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. विभाग ने कहा है कि आगे की सूचना समय पर जारी कर दी जाएगी.

मेरिट के आधार पर किया जाएगा चयन

चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवारों की दसवीं कक्षा के अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. सभी जरूरी प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी. इसके बाद चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा. विभाग का कहना है कि किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी. इसलिए अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए.