बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का सपना होगा सच! GDS भर्ती के नतीजों पर बड़ी अपडेट; चमकेगी 28,636 लोगों की किस्मत

Hindi Newsशिक्षाबिना परीक्षा सरकारी नौकरी का सपना होगा सच! GDS भर्ती के नतीजों पर बड़ी अपडेट; चमकेगी 28,636 लोगों की किस्मत

India post gds result 2026: भारतीय डाक विभाग 28,636 ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए जल्द ही मेरिट सूची जारी करेगा, जिसका चयन केवल दसवीं के अंकों के आधार पर होगा. साथ ही रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को 15 दिनों के भीतर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:38 AM IST
India post gds result 2026: भारतीय डाक विभाग में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. विभाग जल्द ही 28,636 ग्रामीण डाक सेवक, शाखा पोस्टमास्टर और सहायक शाखा पोस्टमास्टर पदों के लिए पहली मेरिट सूची जारी करने जा रहा है. 31 जनवरी से शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया में लाखों उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है और अब सबकी नजरें आधिकारिक पोर्टल पर टिकी हैं.

सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में चयन के लिए न तो कोई लिखित परीक्षा हुई है और न ही कोई साक्षात्कार, उम्मीदवारों का भविष्य केवल उनकी दसवीं कक्षा के अंकों पर निर्भर करेगा. नतीजे घोषित होते ही राज्यवार और सर्किल के अनुसार पीडीएफ फाइल जारी की जाएगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के पंजीकरण नंबर होंगे. आइए, इस रिपोर्ट में समझते हैं रिजल्ट चेक करने का सही तरीका और सिलेक्शन के बाद के जरूरी स्टेप्स, जो आपके काम आ सकते हैं.

न लिखित परीक्षा न ही कोई इंटरव्यू 

मेरिट सूची को राज्य और डाक परिमंडल के मुताबिक तैयार किया जाएगा. हर वर्ग के लिए अलग सूची बनेगी. अभी तक परिणाम की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो सूची बहुत जल्द जारी होने की संभावना है. इस भर्ती में किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होती है, न ही कोई इंटरव्यू लिया जाता है. चयन केवल दसवीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है. जितने ज्यादा अंक होंगे, चयन की संभावना उतनी ही अधिक होगी. अगर पहली सूची में सभी पद नहीं भरते हैं. तो आगे और भी मेरिट सूची जारी की जा सकती हैं.

यहां देख सकते हैं रिजल्ट

मेरिट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  indiapostgdsonline.gov.in पर जाना होगा. वहां परिणाम वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपना राज्य या सर्किल चुनना होगा. सामने मेरिट सूची की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. उम्मीदवार उसमें अपना पंजीकरण नंबर देख सकते हैं. भविष्य के लिए उस फाइल को डाउनलोड करके सुरक्षित रखना जरूरी होगा. चयनित उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी सूचना भेजी जाएगी. इससे उम्मीदवारों को अलग से जानकारी मिल सकेगी.

भर्ती के लिए वही उम्मीदवार पात्र माने गए हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास की हो. गणित और अंग्रेजी विषय अनिवार्य हैं. साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र एक जनवरी 2026 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. योग्यता और आयु से जुड़े सभी दस्तावेज सही होना जरूरी है.

मेरिट में नाम आने के बाद क्या?

मेरिट सूची में नाम आने के बाद अगला चरण दस्तावेज सत्यापन का होगा. चयनित उम्मीदवारों को सूची जारी होने के 15 दिनों के भीतर सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे. साथ में दो सेट स्वयं प्रमाणित फोटो कॉपी भी जमा करनी होंगी. 

इसके बाद आवश्यक चिकित्सकीय जांच भी कराई जाएगी. सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देखते रहें.

