Advertisement
trendingNow13081315
Hindi Newsशिक्षा26 जनवरी पर 100, 200 से 500 शब्दों में इस तरह लिखें निबंध, छात्रों के लिए आसान भाषा में पूरी जानकारी

26 जनवरी पर 100, 200 से 500 शब्दों में इस तरह लिखें निबंध, छात्रों के लिए आसान भाषा में पूरी जानकारी

Republic Day: भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. इस खास मौके पर स्कूल और कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं. यहां हम गणतंत्र दिवस से जुड़े सभी जरूरी फैक्ट के आधार पर आसान भाषा में पूरी खबर बताएंगे. जिससे छात्र आसानी से समझ सकें और निबंध लिखने में मदद मिल सके.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

26 जनवरी पर 100, 200 से 500 शब्दों में इस तरह लिखें निबंध, छात्रों के लिए आसान भाषा में पूरी जानकारी

Republic Day Essay: 26 जनवरी भारत के लिए बहुत ही खास दिन है. इसी दिन साल 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था. इसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बना था. साल 2026 में संविधान लागू हुए पूरे 76 साल पूरे हो जाएंगे. देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. इस दिन को पूरे देश में बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है. आज हम आपको बताएंगे आप जरूरी फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए बच्चे 100, 200 और 500 शब्दों में निबंध कैसे लिख सकते हैं.

26 जनवरी पर 500 शब्दों में निबंध
26 जनवरी 2026 का दिन सिर्फ एक छुट्टी नहीं है. यह हमारे देश के लिए बहुत ही खास और गर्व का दिन है. इस दिन भारत एक गणराज्य बना था. हमें अपना संविधान मिला था. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की आजादी और लोकतंत्र कितनी बड़ी मेहनत और बलिदान के बाद मिली हैं. गणतंत्र दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है. 

हर साल 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. उसके बाद भव्य परेड होती है. इस परेड में हमारी थल सेना, नौसेना और वायु सेना अपनी ताकत और अनुशासन दिखाती हैं. आधुनिक हथियार, मिसाइलें और नई तकनीक यह बताती हैं कि हमारा देश सुरक्षा के मामले में कितना मजबूत है. इसके साथ-साथ अलग-अलग राज्यों की झांकियां दिखाई जाती हैं. जिससे भारत की संस्कृति, परंपरा और विविधता को खूबसूरती हमें नजर आती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दिन पूरे देश में लोग राष्ट्रगान गाते हैं. देश के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं. स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. बच्चे देशभक्ति गीत गाते हैं. भाषण देते हैं और नाटक करते हैं. यह सब देखकर मन में देश के लिए प्यार और गर्व और बढ़ जाता है. गणतंत्र दिवस हमें यह सिखाता है कि हमारा संविधान हमें बराबरी, आजादी और न्याय का अधिकार देता है.

26 जनवरी का दिन हमें अपने देश के इतिहास को याद करते हैं. यह हमें बताता है कि हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की थी. उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिलें. कोई भेदभाव न हो. आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सपने को सच करने की कोशिश करें.

यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपने आसपास साफ-सफाई रखें, नियमों का पालन करें, ईमानदारी से काम करें और एक-दूसरे का सम्मान करें तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए.

गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं. देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं. हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को साफ, सुरक्षित और मजबूत बनाएंगे. हमें आपस में प्यार और भाईचारा बनाए रखना चाहिए. किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. यही सच्ची देशभक्ति है और यही गणतंत्र दिवस का असली संदेश है.

26 जनवरी पर 200 शब्दों में निबंध
हर साल 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं. यह दिन हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का होता है. इसी दिन साल 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था. इसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बना जहां जनता की सरकार होती है. यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत संघर्ष और बलिदान दिया था. साथ ही हमें उन महान नेताओं को भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया और देश को सही दिशा की ओर ले जाने का काम किया.

गणतंत्र दिवस सिर्फ छुट्टी मनाने का दिन नहीं है. यह दिन हमें अपने देश के बारे में सोचने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने का मौका देता है. हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए. देश को आगे बढ़ाने के लिए हर नागरिक को ईमानदारी से काम करना चाहिए. एक अच्छा इंसान बनना चाहिए.

इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में खास कार्यक्रम कराए जाते हैं. बच्चे झंडा फहराते हैं. देशभक्ति गीत गाते हैं. भाषण देते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं. इससे बच्चों और युवाओं में देशप्रेम और एकता की भावना बढ़ती है.

इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान के मूल्यों का सम्मान करेंगे. देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे. हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए. उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए.

26 जनवरी पर 100 शब्दों में निबंध
हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं. यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है. इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था. देश गणतंत्र बन गया. यह दिन हमें संविधान का सम्मान करना सिखाता है. देश के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। 

स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में झंडा फहराया जाता है. बच्चे देशभक्ति गीत गाते हैं. भाषण देते हैं और अलग-अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं. कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं. गणतंत्र दिवस हमें एकता, भाईचारे और मिलकर आगे बढ़ने का संदेश देता है.

यह भी पढ़ें: GK Quiz: दुनिया में सबसे कम पढ़े-लिखे लोगों वाला देश कौन सा है?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

republic day essay

Trending news

बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
Bengaluru
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस