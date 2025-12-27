GK Quiz: भारत का ‘सिल्वर हब’ राज्य कौन सा है, जहां छिपा है चांदी का सबसे बड़ा भंडार?

Advertisement
Trending Quiz: भारत के किस राज्य में चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? आइए आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जीके के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:57 PM IST
GK Trending Quiz: चांदी के आभूषण पहनना कई लोगों को काफी पसंद होता है, खासकर महिलाओं को. क्या आप जानते हैं, देश में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन सबसे किस राज्य में होता है या देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा चांदी के भंडार है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और इंपोर्टेंट जनरल के सवालों के जवाब बताते हैं. जो आपके नॉलेज को अपने देश के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. इसी के अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा.

सवाल 1: भारत में कुल कितने गांव हैं?
जवाब: भारत में कुल गांवों की संख्या 2021 की जनगणना के अनुसार  6,28,221 हैं.

सवाल 2: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे पहले होता है?
जवाब: दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय किरिबाती गणराज्य (Republic of Kiribati) में होता है.

सवाल 3: भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी हैं?
जवाब: भारत में कुल 780 जिले हैं. 

सवाल 4: भारत के किस राज्य में कोयले का भंडार सबसे ज्यादा है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार झारखंड राज्य में है, जो कोयले के उत्पादन भी नंबर-1 स्टेट है.

सवाल 5: भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा नदियां उत्तर प्रदेश राज्य में बहती हैं. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत के किस राज्य में हीरों का सबसे बड़ा भंडार है?

सवाल 6: भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती उत्तर प्रदेश राज्य में होती है.

सवाल 7: दुनिया के किस देश में लोगों की आयु सीमा सबसे ज्यादा होती है? 
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा औसत आयु (Life Expectancy) वाले देशों में मोनाको (Monaco) सबसे आगे है. 

सवाल 8: दुनिया के किस देश के लोगों की आयु सीमा सबसे कम होती है?
जवाब: दुनिया में नाइजर (Niger) देश के लोगों की औसत आयु सीमा सबसे कम होती है.

सवाल 9: भारत के किस राज्य में बादाम की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत में बादाम की खेती सबसे ज्यादा जम्मू और कश्मीर राज्य में होती है. 

सवाल 10: भारत के किस राज्य में चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है, जिस कारण इसे देश का 'सिल्वर हब' और 'सिल्वर कैपिटल' भी कहा जाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: भारत नहीं, दुनिया के इस देश में बनते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन, क्या आप जानते हैं नाम?

