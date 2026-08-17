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किस राज्य के युवाओं में है नौकरी पाने की सबसे ज्यादा क्षमता? India Skills Report 2026 ने खोला पूरा राज

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 में उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा इम्प्लॉई राज्य बना है. महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. जानें टॉप 10 राज्यों की पूरी लिस्ट और भारत की बढ़ती इम्पलाईेबिलिटी के आंकड़े.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 17, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:25 PM IST
किस राज्य के युवाओं में है नौकरी पाने की सबसे ज्यादा क्षमता? India Skills Report 2026 ने खोला पूरा राज

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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