/किस राज्य के युवाओं में है नौकरी पाने की सबसे ज्यादा क्षमता? India Skills Report 2026 ने खोला पूरा राज

भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता यानी इम्प्लॉयबिलिटी को लेकर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 ने महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा इम्प्लॉई राज्य बनकर उभरा है. राज्यवार इम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे. यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब तकनीक और बदलते जॉब मार्केट के बीच युवाओं के skills को रोजगार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत की कुल इम्प्लॉयबिलिटी में भी सुधार दर्ज किया गया है. देश की इम्प्लॉयबिलिटी 2025 में 54.81 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 56.35 प्रतिशत हो गई. यह ग्रोथ बताती है कि रोजगार के लिए जरूरी स्किल और industry readiness के स्तर पर भारतीय युवाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है.
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 को ईटीएस ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर तैयार किया है. रिपोर्ट के निष्कर्ष एक लाख से अधिक उम्मीदवारों के ग्लोबल इम्प्लॉयबिलिटी टस्ट (GET) में प्रदर्शन और सात प्रमुख उद्योगों की 1,000 से अधिक संस्थाओं से मिले जवाबों पर आधारित हैं. इससे रिपोर्ट में युवाओं और इम्प्लॉई दोनों के नजरिए को शामिल किया गया है.
रिपोर्ट में राज्यवार रैंकिंग में टॉप 10 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं. उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे. यह ranking अलग-अलग राज्यों में युवाओं की job readiness और इम्प्लॉयबिलिटी की स्थिति को समझने में मदद करती है.
रिपोर्ट में Tier-2 और Tier-3 शहरों के बढ़ते महत्व पर भी जोर दिया गया है. ये शहर देश के workforce में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं. यानी रोजगार के अवसर और skilled workforce अब केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रह गए हैं. छोटे और मध्यम शहरों के युवा भी बदलते employment ecosystem में अपनी जगह बना रहे हैं.
India Skills Report 2026 के प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार, भारत का gig workforce 2030 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है. तकनीक, flexible working models और innovation के बढ़ते प्रभाव के कारण युवाओं और employers दोनों के काम करने के तरीके में बदलाव आ रहा है. रिपोर्ट ने इसी बदलते work culture को भविष्य के रोजगार बाजार की महत्वपूर्ण दिशा बताया है.
रिपोर्ट के अनुसार, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI), मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थकेयर भारत में हायरिंग के मुख्य इंजन बने हुए हैं. इसके साथ ही भारत के पास अब वैश्विक AI talent का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा है और देश में 6 लाख से अधिक AI professionals मौजूद हैं. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में technology और AI-related skills रोजगार बाजार में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.
India Skills Report 2026 से यह संकेत मिलता है कि केवल शैक्षणिक डिग्री ही पर्याप्त नहीं है. बदलते रोजगार बाजार में टेक्नोलॉजी स्किल्स, एडैप्टेबिलिटी, इनोवेशन और इंडस्ट्री रेडीनेस युवाओं की इम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान यह भी दिखाता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में skilled workforce की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है.