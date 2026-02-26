सिर्फ केरल से केरलम ही नहीं! आजादी के बाद 7 राज्यों का बदला गया नाम, जान लीजिए आप

भारत में राज्यों के नाम समय-समय पर बदले जाते रहे हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है स्थानीय भाषा और संस्कृति को सही पहचान देना. अब केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे यह फिर चर्चा में आ गया है कि देश में पहले भी कई राज्यों के नाम बदले जा चुके हैं. आज हम आपको उन्हीं राज्यों के नाम बताने वाले हैं.

अब केरल बनेगा केरलम

हाल ही में सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दरअसल, वहां के लोग अपनी भाषा में पहले से ही इसे केरलम कहते हैं. इसलिए इस बदलाव से राज्य की असली पहचान और मजबूत होगी.

संयुक्त प्रांत से बना उत्तर प्रदेश

आजादी से पहले अंग्रेजों ने आगरा और अवध को मिलाकर एक इलाका बनाया था, जिसे बाद में संयुक्त प्रांत कहा गया. लेकिन 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था.

उत्तरांचल से उत्तराखंड

पहाड़ों वाला यह इलाका पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था. 9 नवंबर 2000 को इसे अलग राज्य बनाया गया. बाद में साल 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था.

उड़ीसा से ओडिशा

पहले इस राज्य को उड़ीसा कहा जाता था. लेकिन 2011 में संविधान में बदलाव कर इसका नाम ओडिशा कर दिया गया. साथ ही आपको बता दें कि भाषा का नाम भी ओरिया से बदलकर ओडिया कर दिया गया.

बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र

आजादी के बाद बॉम्बे स्टेट नाम का एक बड़ा क्षेत्र था. 1 मई 1960 को भाषाई आधार पर इसे बांटा गया और मराठी बोलने वाले इलाकों को मिलाकर महाराष्ट्र राज्य बनाया गया.

मैसूर से कर्नाटक

कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था. 1953 में मैसूर राज्य बना और बाद में इसमें कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को जोड़ा गया. फिर 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था.

NEFA से अरुणाचल प्रदेश

वहीं अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA कहा जाता था. 1972 में इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया और बाद में 1987 में इसे पूरा राज्य बना दिया गया. इसकी राजधानी ईटानगर है.

पंजाब का पुराना इतिहास

पंजाब का इतिहास बहुत पुराना है. पहले इसे मेलुहा के नाम से जाना जाता था. आजादी के समय 1947 में पंजाब का बंटवारा हुआ. इसके बाद पूर्वी पंजाब की रियासतों को मिलाकर PEPSU राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी पटियाला थी. बाद में 1956 में यह पंजाब में मिला दिया गया.

क्यों बदले जाते हैं राज्यों के नाम

राज्यों के नाम बदलने का मुख्य कारण उनकी स्थानीय भाषा, संस्कृति और पहचान को सही तरीके से दिखाना होता है. यही वजह है कि समय-समय पर ऐसे बदलाव किए जाते हैं.

