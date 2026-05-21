Heatwave Explained: मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित

Heatwave Explained: हर साल मई-जून के महीने में भीषण गर्मी से भारत के कई राज्यों की धरती तपने लगती है. अप्रैल से ही गर्म हवाओं का असर शुरू हो जाता है और तापमान बढ़ने के साथ लू चलने लगती है. बीते कुछ वर्षों में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. हीट वेव यानी लू से जितना बचाव किया जाए, उतना जरूरी है. पिछले 50 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो लू की वजह से 17 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मई-जून में ही लू सबसे ज्यादा क्यों चलती है? आखिर इन महीनों में गर्मी इतनी भीषण क्यों हो जाती है? आइए इसके पीछे की भौगोलिक वजह जानते हैं.

लू किसे कहते हैं?

जब गर्मियों में बेहद गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, तो उसे लू (Heatwave) कहा जाता है. आमतौर पर मई और जून में लू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि इस दौरान तापमान तेजी से बढ़ जाता है. कई बार ये स्थिति लगातार कई दिनों, यहां तक कि दो महीनों तक बनी रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ जाता है, तो उसे हीट वेव माना जाता है. वहीं, अगर किसी इलाके में लगातार पांच दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना रहे, तो उसे गंभीर लू की स्थिति माना जाता है.

क्यों मई-जून में अधिक गर्मी?

मई-जून के दौरान अधिक लू की हवाएं चलती हैं. मैदानी क्षेत्रों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाता है, तो लू चलने की स्थिति बनने लगती है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी हीट वेव की स्थिति बनती है. तटीय इलाकों में ये सीमा 37 डिग्री सेल्सियस तय की गई है.

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बेहद खतरनाक है 47 डिग्री

अगर पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचता है तो उसे बहुत खतरनाक माना जाता है. अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक जब किसी क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म या ज्यादा आर्द्र मौसम लगातार 2 दिनों या उससे अधिक समय तक बना रहता है, तो उसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है.

कहां चलती हैं सबसे ज्यादा लू हवाएं?

भारत में जून के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा हीट वेव यानी लू का असर देखने को मिलता है. इन क्षेत्रों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल हैं. हालांकि, कई बार केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में भी भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति देखने को मिलती है.

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