2028-29 तक 5,000 नई PG मेडिकल सीटें, DNB सीटों पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट?

भारत में इस समय कुल 86,360 पोस्ट ग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटें हैं. केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को लोकसभा में ये जानकारी दी. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि देश में PG मेडिकल सीटों का यह आंकड़ा नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) से मिली जानकारी के आधार पर है. राज्यों में कर्नाटक में सबसे ज्यादा PG मेडिकल सीटें हैं. यह आंकड़ा NEET PG के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि PG सीटों की उपलब्धता सीधे तौर पर मेडिकल छात्रों के एडमिशन के अवसरों से जुड़ी है.
सरकार ने मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को मजबूत करने के लिए Centrally Sponsored Scheme के तीसरे चरण को मंजूरी दी है. इसके तहत 2025-26 से 2028-29 के बीच देशभर में 5,000 अतिरिक्त PG मेडिकल सीटें तैयार की जाएंगी. योजना का उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र PG संस्थानों और सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना है. सरकार ने इस योजना के तहत प्रति सीट लागत की अधिकतम सीमा भी बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी है. इससे आने वाले वर्षों में PG मेडिकल शिक्षा की क्षमता बढ़ाने और अधिक डॉक्टरों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण देने में मदद मिल सकती है.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी DNB डिप्लोमा सीटों को फुल-फ्लेज्ड DNB PG डिग्री सीटों में बदलने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है. लोकसभा में जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने NBEMS की जानकारी के आधार पर यह बात कही. यानी DNB डिप्लोमा सीटों को एक साथ PG मेडिकल डिग्री सीटों में बदलने की योजना अभी सरकार के पास नहीं है. यह स्पष्टीकरण उन मेडिकल उम्मीदवारों के लिए अहम है जो DNB और अन्य NBEMS आधारित PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं.
NMC ने नए PG मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने और मौजूदा पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने के लिए Post Graduate Medical Education Regulations (PGMER), 2023 और Post Graduate Minimum Standards Requirement, 2024 के तहत नियामक ढांचा तैयार किया है. मेडिकल कॉलेज और संस्थान नई PG सीटों या नए पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं. हालांकि सीटों की मंजूरी अपने आप नहीं मिलती. इसके लिए संस्थान को फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल मैटेरियल और अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करना जरूरी है. फिलहाल NMC को मिले ऐसे प्रस्तावों पर प्रक्रिया चल रही है.
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मेडिकल कोर्स की फीस पूरे देश में एक जैसी नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्राइवेट मेडिकल संस्थानों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस तय करने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है. इसलिए अलग-अलग राज्यों में मेडिकल शिक्षा की फीस अलग हो सकती है. NMC ने फरवरी 2022 में प्राइवेट मेडिकल संस्थानों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 50 प्रतिशत सीटों के लिए फीस और अन्य शुल्क निर्धारित करने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए थे. हालांकि इन दिशानिर्देशों को विभिन्न अदालतों में चुनौती दी गई है और मामला फिलहाल न्यायिक विचाराधीन (sub judice) है.
NBEMS के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों की फीस का ढांचा अलग है. सरकार के अनुसार DNB, DrNB, FNB और डिप्लोमा कार्यक्रमों की फीस केंद्र स्तर पर विनियमित और पूरे देश में समान है. इन पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक कोर्स फीस 1.25 लाख रुपये निर्धारित है. इससे DNB और अन्य NBEMS पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों को फीस के संबंध में स्पष्टता मिलती है.
सरकार के अनुसार NBEMS ने PG मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें गुणवत्ता से समझौता किए बिना एक्रिडिटेशन नियमों में सहूलियत, नए PG पाठ्यक्रम शुरू करना और Joint Accreditation Scheme लागू करना शामिल है. इसके अलावा जिला अस्पतालों को भी मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. NBEMS राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ESIC और अन्य संबंधित संस्थानों के साथ आउटरीच कार्यक्रम भी कर रहा है. इन पहलों के साथ 5,000 नई PG सीटों का प्रस्ताव विशेषज्ञ डॉक्टरों की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है.