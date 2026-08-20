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70 साल का इतिहास बदलेगा IIT मद्रास: अब सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, 'डॉक्टर' भी बनाएगा देश का नंबर-1 संस्थान

India Top Ranked Institute IIT Madras: अब तक जिस संस्थान की वाह-वाही इंजीनियरिंग-टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाने और डिग्री देने से लेकर प्लेसमेंट के लिए सुनी थी, अब ये संस्थान आईआईटी मद्रास मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स को डॉक्टर की पढ़ानी करने की सुविधा भी दी जाएगी.

Written BySimran Singh
Published: Aug 20, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:10 AM IST
70 साल का इतिहास बदलेगा IIT मद्रास: अब सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, 'डॉक्टर' भी बनाएगा देश का नंबर-1 संस्थान

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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