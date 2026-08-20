70 साल का इतिहास बदलेगा IIT मद्रास: अब सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, 'डॉक्टर' भी बनाएगा देश का नंबर-1 संस्थान

India Top Ranked Institute IIT Madras: अब तक जिस संस्थान की वाह-वाही इंजीनियरिंग-टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाने और डिग्री देने से लेकर प्लेसमेंट के लिए सुनी थी, अब ये संस्थान आईआईटी मद्रास मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स को डॉक्टर की पढ़ानी करने की सुविधा भी दी जाएगी.
India Top Ranked Institute IIT Madras: देश की प्रतिष्ठ आईआईटी मद्रास की तस्वीर बनी हुई है जो 70 साल से सिर्फ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और रिसर्च की पहचान के साथ लोगों के बीच जानी जाती है. सालों से यहां से पढ़कर निकल रहे ज्यादा छात्र इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर अपना करियर विभिन्न सेक्टर में बनाते हैं. वहीं, इस प्रतिष्ठित संस्थान की पहचान अब मेडिकल क्षेत्र में होने की तैयारी में है. आज तक आईआईटी मद्रास को इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था अब ये संस्थान डॉक्टर बनाने की तैयारीमें है.
दरअसल, आईआईटी मद्रास द्वारा मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार हैं जिसे लेकर स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस (School of Medical Sciences) की शुरुआत की जाएगी. यहां से स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे. इसकी सूचना इंडिया टूडे से बातचीत करने के दौरान आईआईटी मद्रास के प्रो. कामकोटि ने दी है. उन्होंने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जानकारी दी कि IIT मद्रास स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की शुरुआत करेगा और यहां से छात्र मेडिकल डिग्रियां हासिल कर सकेंगे.
आईआईटी मद्रास के प्रो. कामकोटि ने कहा कि संस्थान मेडिकल क्षेत्र में बिल्कुल नई शुरुआत नहीं कर रहा है, पहले ही मई 2023 में संस्थान ने चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की शुरुआत की थी. इस पहल के साथ ये भारत का पहला विभाग भी था. वहीं, अब मेडिकल शिक्षा की सुविधा चार साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री की शुरुआत के साथ दी जाएगी, जिसमें छात्रों को एक हाइब्रिड ग्रेजुएट के रूप में तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि इन डिग्रियों में अंडरग्रेजुएट (MBBS), पोस्टग्रेजुएट (MD) और डॉक्टोरल (PhD) शामिल हैं.
शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वीझीनाथन कामाकोटी से मुलाकात की जिसकी तस्वीर को उन्होंने एक्स पर जारी किया. उन्होंने दो तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर से मिलकर खुशी हुई. साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि 'IIT मद्रास शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है और राष्ट्रीय महत्व के एक प्रमुख संस्थान के तौर पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है. संस्थान की उत्कृष्टता और भारत के नॉलेज इकोसिस्टम में इसके योगदान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रो. कामाकोटी के प्रयासों की सराहना की.'
It was a pleasure meeting Prof. Veezhinathan Kamakoti, Director of @iitmadras .
IIT Madras continues to scale new heights in education, research and innovation, further strengthening its position as a premier institution of national importance. Appreciated Prof. Kamakoti’s… pic.twitter.com/s84zrUvnIj
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) August 19, 2026
IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वीझीनाथन कामाकोटी के अनुसार, तकनीकी संस्थानों को अब मेडिकल स्कूल शुरू करने की सख्त जरूरत है. इसके पीछे की मुख्य वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद से आधुनिक चिकित्सा पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गई है. ऐसे में किसी भी देश के लिए जीवनरक्षक तकनीकों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना बेहद जोखिम भरा हो सकता है. इसीलिए भारत को दूसरे देशों से तकनीक खरीदने के बजाय, खुद अपने देश में ही इसे विकसित करना होगा.
आईआईटी मद्रास की ये पहल केवल पारंपरिक डॉक्टर्स तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी को एक मंच पर लाने का एक बड़ा कदम है. आज के समय में बीमारियों के सटीक इलाज के लिए MRI, उन्नत मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक सर्जरी और आधुनिक मेडिकल डिवाइसेज का महत्व तेजी से बढ़ा है. ऐसे में हेल्थकेयर सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग का तालमेल बेहद जरूरी हो गया है. IIT के इस कदम से देश का मेडिकल क्षेत्र तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त व आत्मनिर्भर बन सकेगा.