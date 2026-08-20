70 साल का इतिहास बदलेगा IIT मद्रास: अब सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, 'डॉक्टर' भी बनाएगा देश का नंबर-1 संस्थान

शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वीझीनाथन कामाकोटी से मुलाकात की जिसकी तस्वीर को उन्होंने एक्स पर जारी किया. उन्होंने दो तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर से मिलकर खुशी हुई. साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि 'IIT मद्रास शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है और राष्ट्रीय महत्व के एक प्रमुख संस्थान के तौर पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है. संस्थान की उत्कृष्टता और भारत के नॉलेज इकोसिस्टम में इसके योगदान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रो. कामाकोटी के प्रयासों की सराहना की.'