Study in India vs Abroad: विदेश या देश... कहां से पढ़ाई करना सबसे बेस्ट और किफायती? जानें फायदे-नुकसान

Study in India vs Abroad: जब बात आती है डिग्री हासिल करने की या उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तो अक्सर भारतीय छात्रों के बीच एक सवाल रहते है कि वो अपनी पढ़ाई भारत में करें या भारत के अलावा अन्य देश से करें. अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी जैसे देश हैं जो पढ़ाई के लिए बेस्ट माने जाते हैं. यहां की कई यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है. हालांकि, अच्छी पढ़ाई के साथ अपना बजट भी देखना पड़े तो इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि विदेश या देश से पढ़ाई करना कितना किफायती रहेगा? कौन सा ऑप्शन पढ़ाई पूरी करने के लिए बेस्ट रहेगा?

क्या हैं विदेश से पढ़ाई करने के फायदे?

दूसरे देश से पढ़ाई करने के दौरान ग्लोबल एक्सपोजर का मौका मिलता है. आप अलग भाषा, संस्कृति और पढ़ाई के तरीके को जानते हैं. विदेश से क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं. ऐसे देश हैं जिनकी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में टॉप रैंक में होती हैं. करियर के बेहतर अवसर भी मिलते हैं. अगर आपके पास विदेश की डिग्री होती है. अच्छे सैलरी पैकेज की नौकरी भी हासिल करने का मौका मिलता है.

क्या हैं विदेश से पढ़ाई करने के नुकसान?

अगर नुकसान की बात करें तो खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है. विदेश पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो रहना, आना-जाना, खाना-पीना, यूनिवर्सिटी की फीस आदि के लिए पैसे बहुत खर्च होते हैं. नए कल्चर और लोगों के साथ खुद को एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है. वीजा और देश के नियमों के कारण समस्या बहुत होती है.

भारत में पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं?

विदेश की तुलना में भारत में पढ़ाई करना किफायती हो सकता है. यहां रहने का खर्च, फीस आदि कम है. मानसिक दबाव भी अधिक नहीं रहता है जब आप अपने परिवार के साथ रहते हैं. सरकारी योजनाओं के अलावा स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के जरिए छात्र को बेहतर पढ़ाई का अवसर मिलता है. भारत में पढ़ाई करने के बाद बिजनेस या नौकरी करना आसान हो सकता है.

भारत में पढ़ाई करने के क्या नुकसान हैं?

भारत से पढ़ाई करने पर थ्योरी ज्यादा और प्रैक्टिकल नॉलेज कम रहती है. कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च संबंधित कमी देखने को मिलती है. ग्लोबल लेवल की तुलना में भारत में अवसर सीमित हो सकते हैं

India vs Abroad Study: कहां पढ़ना बेस्ट और किफायती?

अगर आप इंटरनेशनल करियर बनाना चाहते हैं और बजट अच्छा है तो विदेश से पढ़ाई करने का ऑप्शन चुनना बेस्ट रहेगा. अगर परिवार से दूर रहना मुश्किल लगता है और एक किफायती ऑप्शन देख रहे हैं तो भारत में पढ़ाई करना बेहतर विकल्प रहेगा. आप स्कॉलरशिप के जरिए भारत या विदेश की यूनिवर्सिटी में भी ऑप्शन देख सकते हैं. नियम-शर्त के तहत कई यूनिवर्सिटी है जो स्कॉलरशिप प्रदान करके मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है. आप चाहें तो भारत से ग्रेजुएशन और विदेश से मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं. विदेश से पढ़ाई करना महंगा है लेकिन कई सारे ग्लोबल अवसर मिल सकते हैं. जबकि, भारत से पढ़ाई करना किफायती और स्थिर करियर वाला रहेगा.

