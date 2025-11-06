India vs America Mayor: भारतीय मेयर से कितना शक्तिशाली है अमेरिकी मेयर? जानें कौन-कौन सी होती हैं शक्तियां

India vs. America Mayor Differences: भारतीय-अमेरिकी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं. सात साल की उम्र में न्यूयॉर्क शहर में आ गए थे और 34 साल की उम्र में शहर के मेयर का पद हासिल कर चुके हैं. उनके पिता महमूद ममदानी भारतीय मूल के मार्क्सवादी विद्वान और युगांडा के फेमस लेखक हैं. न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव के दौरान भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को ज्यादा वोटिंग हासिल हुई है जिसके चलते वो मेयर चुनाव जीत चुके हैं. साथ ही इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया है. दरअसल, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में जोहरान ममदानी कार्यभार को संभालने वाले रहेंगे. भारत के मेयर और न्यूयॉर्क के मेयर में कितना फर्क होता है, दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? आइए जानते हैं भारत और न्यूयॉर्क के मेयर में किसके पास ज्यादा शक्तियां हैं?

भारत और न्यूयॉर्क के मेयर में क्या है फर्क?

आमतौर पर भारतीय मेयर को शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है. हालांकि, ज्यादातर भारतीय शहर के मेयरों के पास ज्यादा अधिकार नहीं होते हैं. नगर आयुक्त के पास प्रशासनिक नियंत्रण होता है. जबकि, न्यूयॉर्क के मेयर शहर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं. शहर के सभी जरूरी काम से लेकर नियम तक की देखरेख न्यूयॉर्क शहर के मेयर के पास होता है.

India vs America Mayor: किसके पास ज्यादा शक्तियां?

भारतीय मेयर वाले ज्यादातर अधिकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आईएएस अधिकारी के पास होते हैं. आयुक्त नीतिगत निर्णय, परियोजना कार्यान्वयन, स्टाफिंग, नगर सेवा, बजट और रणनीतिक योजना को संभालने का काम आईएएस अधिकारी करता है. पुलिस या नगर पालिका विभाग को कंट्रोल का अधिकार भी भारत के मेयर के पास नहीं होता है और ना ही नियुक्त करने और हटाने का कोई अधिकार होता है. सरल शब्दों में कहें तो स्वतंत्र रूप से बड़े फैसलों को लागू करने का अधिकार मेयर के पास नहीं होता है.

न्यूयॉर्क के मेयर की बात करें तो यहां मेयर ही सभी विभाग को संभालता है. पुलिस, स्कूल, फायर सर्विस, आवास, परिवहन, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम को मेयर संभालता है. शहर में सभी जरूरी कार्य को संभालने का काम मेयर का होता है. अमेरिका में मेयर को सबसे बड़ी शक्तियों में से एक माना जाता है. न्यूयॉर्क के मेयर के पास प्रमुख शहर के विभागों के प्रमुखों को नियुक्त करना और हटाने का भी अधिकार होता है. सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका का मेयर शहर का सीईओ होता है और बहुत पावरफुल माना जाता है. जबकि, भारतीय मेयर के पास उतनी खास शक्तियां नहीं होती हैं.

