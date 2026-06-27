/ई-कॉमर्स से बढ़ रही वेयरहाउसिंग सेक्टर की डिमांड! छात्रों के लिए खुल रहे हजारों नए करियर के रास्ते

भारत में वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है. इसी कड़ी में नई दिल्ली के यशोभूमि (IICC), द्वारका में आयोजित इंडिया वेयरहाउसिंग शो 2026 में देश-विदेश की 300 से अधिक कंपनियां और हजारों उद्योग विशेषज्ञ जुटे. इस आयोजन ने यह संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं और प्रोफेशनल्स की मांग तेजी से बढ़ने वाली है.
भारत सरकार पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत बना रही है. इससे वेयरहाउस, सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमेशन से जुड़े क्षेत्रों में नए निवेश बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में इस सेक्टर की बड़ी भूमिका होगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में करियर बनाने के इच्छुक छात्र 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद BBA in Logistics, MBA in Supply Chain Management, PG Diploma in Logistics, Warehouse Management, Operations Management और Industrial Engineering जैसे कोर्स कर सकते हैं. देश के कई विश्वविद्यालय और निजी संस्थान इन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण भी दे रहे हैं.
इंडिया वेयरहाउसिंग शो 2026 में ऑटोमेशन, स्मार्ट वेयरहाउसिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (WMS), इंट्रालॉजिस्टिक्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान प्रमुख आकर्षण रहे. इससे साफ है कि भविष्य में डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल ऑपरेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल्स रखने वाले छात्रों की मांग सबसे अधिक रहेगी.
वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ई-कॉमर्स, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनियों में करियर के कई अवसर मौजूद हैं. इसके अलावा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सप्लाई चेन विशेषज्ञों की जरूरत लगातार बढ़ रही है.
तीन दिवसीय इंडिया वेयरहाउसिंग शो के साथ दो दिवसीय नॉलेज कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जहां नीति-निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भविष्य की जरूरतों और नए रोजगार अवसरों पर चर्चा की. छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए यह समझने का बेहतरीन मंच है कि उद्योग किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में किन कौशलों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी.
डिजिटल इंडिया, ई-कॉमर्स और आधुनिक सप्लाई चेन के विस्तार के साथ वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स अब केवल स्टोरेज तक सीमित नहीं रह गया है. यह हाई-टेक और तेजी से बढ़ता हुआ करियर सेक्टर बन चुका है. यदि छात्र समय रहते सही कोर्स और तकनीकी स्किल्स हासिल करते हैं, तो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में उनके लिए बेहतरीन नौकरी और करियर ग्रोथ के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं. हालांकि, इस आयोजन या इससे जुड़े किसी नए आधिकारिक अपडेट की जानकारी आने पर इस खबर को अपडेट किया जाएगा.