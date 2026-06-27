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ई-कॉमर्स से बढ़ रही वेयरहाउसिंग सेक्टर की डिमांड! छात्रों के लिए खुल रहे हजारों नए करियर के रास्ते

वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर. इंडिया वेयरहाउसिंग शो 2026 में नई टेक्नोलॉजी, स्किल्स, जॉब्स और भविष्य के अवसरों पर चर्चा हुई. जानिए इस सेक्टर में कैसे बना सकते हैं करियर.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 27, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:00 PM IST
ई-कॉमर्स से बढ़ रही वेयरहाउसिंग सेक्टर की डिमांड! छात्रों के लिए खुल रहे हजारों नए करियर के रास्ते
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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