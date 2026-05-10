Advertisement
trendingNow13211398
Hindi Newsशिक्षा‘कचौड़ी का शहर’ कहलाता है देश का ये जगह, यहां मिलती दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कचौड़ियां; जिसे खाने विदेश से आते हैं लोग

‘कचौड़ी का शहर’ कहलाता है देश का ये जगह, यहां मिलती दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कचौड़ियां; जिसे खाने विदेश से आते हैं लोग

राजस्थान का एक ऐसा शहर, जिसे लोग ‘कचौड़ी का शहर’ कहते हैं. यहां की गरमा-गरम खस्ता कचौड़ी का स्वाद लोगों को इतना पसंद है कि देश-विदेश से पर्यटक इसे खाने पहुंचते हैं. जानिए क्यों खास है भरतपुर की कचौड़ी. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 10, 2026, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘कचौड़ी का शहर’ कहलाता है देश का ये जगह, यहां मिलती दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कचौड़ियां; जिसे खाने विदेश से आते हैं लोग

राजस्थान का नाम आते ही शाही किले, रंग-बिरंगी संस्कृति और लजीज खाने की तस्वीर सामने आ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी राज्य में एक ऐसा शहर भी है, जिसे लोग ‘कचौड़ी का शहर’ कहकर बुलाते हैं? यहां सुबह होते ही दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लग जाती हैं और गरमा-गरम कचौड़ी की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती है. सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों और विदेशों से आने वाले पर्यटक भी यहां के स्वाद के दीवाने हैं. यही वजह है कि यह शहर आज खाने-पीने के शौकीनों के बीच खास पहचान बना चुका है.

कौन सा है ये शहर?

भरतपुर को राजस्थान का ‘कचौड़ी का शहर’ कहा जाता है. यह शहर सिर्फ अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए नहीं, बल्कि अपने खास स्वाद के लिए भी देशभर में मशहूर है. यहां की कचौड़ी स्वाद और परंपरा का ऐसा मेल है, जो लोगों को बार-बार यहां खींच लाता है. शहर की गलियों में सुबह-सुबह गरम तेल में तली जा रही खस्ता कचौड़ियों की खुशबू हर किसी को आकर्षित करती है. यही कारण है कि भरतपुर का नाम अब स्वाद प्रेमियों की पहली पसंद बनता जा रहा है.

कितनी दुकानें हैं यहां?

भरतपुर में 150 से ज्यादा छोटी-बड़ी दुकानें और स्टॉल रोजाना अलग-अलग तरह की कचौड़ियां बनाते हैं. यहां आलू, दाल और प्याज वाली कचौड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. सुबह के समय दुकानों पर इतनी भीड़ होती है कि कई बार लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, शहर में हर दिन लाखों रुपये की कचौड़ियां बिक जाती हैं. यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

इतनी खास क्यों है?

भरतपुर की कचौड़ी अपने कुरकुरेपन, मसालेदार स्वाद और खास देसी मसालों के लिए जानी जाती है. इसे हरी मिर्च, आलू की सब्जी और बूंदी के रायते के साथ परोसा जाता है, जो स्वाद को और खास बना देता है. यहां आने वाले लोग एक बार खाने के बाद इसका स्वाद भूल नहीं पाते. कई पर्यटक तो खास तौर पर सिर्फ कचौड़ी खाने के लिए यहां पहुंचते हैं. यही वजह है कि भरतपुर आज खाने-पीने के शौकीनों के बीच एक अलग पहचान बना चुका है.

जयपुर-कोटा भी पीछे हैं?

Jaipur अपनी मशहूर प्याज कचौड़ी के लिए जाना जाता है, वहीं Kota हींग कचौड़ी के लिए पहचान रखता है. लेकिन भरतपुर की बात कुछ अलग है. यहां स्वाद के साथ परंपरा भी जुड़ी है. यही वजह है कि भरतपुर की कचौड़ी का नाम अब सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश-दुनिया तक पहुंच चुका है. अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो यह शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Kachori CityBharatpur KachoriKachori City Rajasthan

Trending news

1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
Tamil Nadu
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
keralam
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
Maharashtra
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Assembly Election 2026
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Thalapathy Vijay CM Oath Live: थोड़ी देर में विजय की होगी ताजपोशी, 9 मंत्री भी लेंगे शपथ, राहुल समेत कई दिग्गज मौजूद
Thalapathy vijay CM Oath Live
Thalapathy Vijay CM Oath Live: थोड़ी देर में विजय की होगी ताजपोशी, 9 मंत्री भी लेंगे शपथ, राहुल समेत कई दिग्गज मौजूद
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
India Africa News
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
Tamil Nadu News In Hindi
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
weather update
बाहर निकलने से पहले जान लें IMD का बड़ा अलर्ट; आज आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान
maharashtra news in hindi
जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; पूरी सरकार हैरान