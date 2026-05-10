‘कचौड़ी का शहर’ कहलाता है देश का ये जगह, यहां मिलती दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कचौड़ियां; जिसे खाने विदेश से आते हैं लोग

राजस्थान का एक ऐसा शहर, जिसे लोग ‘कचौड़ी का शहर’ कहते हैं. यहां की गरमा-गरम खस्ता कचौड़ी का स्वाद लोगों को इतना पसंद है कि देश-विदेश से पर्यटक इसे खाने पहुंचते हैं. जानिए क्यों खास है भरतपुर की कचौड़ी.
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राजस्थान का नाम आते ही शाही किले, रंग-बिरंगी संस्कृति और लजीज खाने की तस्वीर सामने आ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी राज्य में एक ऐसा शहर भी है, जिसे लोग ‘कचौड़ी का शहर’ कहकर बुलाते हैं? यहां सुबह होते ही दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लग जाती हैं और गरमा-गरम कचौड़ी की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती है. सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों और विदेशों से आने वाले पर्यटक भी यहां के स्वाद के दीवाने हैं. यही वजह है कि यह शहर आज खाने-पीने के शौकीनों के बीच खास पहचान बना चुका है.
भरतपुर को राजस्थान का ‘कचौड़ी का शहर’ कहा जाता है. यह शहर सिर्फ अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए नहीं, बल्कि अपने खास स्वाद के लिए भी देशभर में मशहूर है. यहां की कचौड़ी स्वाद और परंपरा का ऐसा मेल है, जो लोगों को बार-बार यहां खींच लाता है. शहर की गलियों में सुबह-सुबह गरम तेल में तली जा रही खस्ता कचौड़ियों की खुशबू हर किसी को आकर्षित करती है. यही कारण है कि भरतपुर का नाम अब स्वाद प्रेमियों की पहली पसंद बनता जा रहा है.
भरतपुर में 150 से ज्यादा छोटी-बड़ी दुकानें और स्टॉल रोजाना अलग-अलग तरह की कचौड़ियां बनाते हैं. यहां आलू, दाल और प्याज वाली कचौड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. सुबह के समय दुकानों पर इतनी भीड़ होती है कि कई बार लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, शहर में हर दिन लाखों रुपये की कचौड़ियां बिक जाती हैं. यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.
भरतपुर की कचौड़ी अपने कुरकुरेपन, मसालेदार स्वाद और खास देसी मसालों के लिए जानी जाती है. इसे हरी मिर्च, आलू की सब्जी और बूंदी के रायते के साथ परोसा जाता है, जो स्वाद को और खास बना देता है. यहां आने वाले लोग एक बार खाने के बाद इसका स्वाद भूल नहीं पाते. कई पर्यटक तो खास तौर पर सिर्फ कचौड़ी खाने के लिए यहां पहुंचते हैं. यही वजह है कि भरतपुर आज खाने-पीने के शौकीनों के बीच एक अलग पहचान बना चुका है.
Jaipur अपनी मशहूर प्याज कचौड़ी के लिए जाना जाता है, वहीं Kota हींग कचौड़ी के लिए पहचान रखता है. लेकिन भरतपुर की बात कुछ अलग है. यहां स्वाद के साथ परंपरा भी जुड़ी है. यही वजह है कि भरतपुर की कचौड़ी का नाम अब सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश-दुनिया तक पहुंच चुका है. अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो यह शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए.