AFCAT 2 Admit Card 2025: एयरफोर्स भर्ती का अपना एडमिट कार्ड कहां से कर पाएंगे डाउनलोड, दिक्कत हो तो ये रहे फोन नंबर
Hindi Newsशिक्षा

AFCAT 2 Admit Card 2025: एयरफोर्स भर्ती का अपना एडमिट कार्ड कहां से कर पाएंगे डाउनलोड, दिक्कत हो तो ये रहे फोन नंबर

AFCAT Admit Card 2025 official website: एयरफोर्स में नौकरी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था आज उनके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं. एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे.

Written By  chetan sharma|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:50 AM IST
AFCAT 2 Admit Card 2025: एयरफोर्स भर्ती का अपना एडमिट कार्ड कहां से कर पाएंगे डाउनलोड, दिक्कत हो तो ये रहे फोन नंबर

Indian Air Force (भारतीय वायु सेना) आज यानी 7 अगस्त 2025 को AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने जा रही है. जिन कैंडिडेट्स ने यह परीक्षा दी है, वे अपने लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा ग्रुप 'A' गैजेटेड ऑफिसर्स (Flying और Ground Duty - टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल ब्रांच) के लिए 23 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी.

अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो तो क्या करें?
अगर किसी उम्मीदवार को उनका एडमिट कार्ड ईमेल आईडी पर नहीं मिला है या वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उन्हें C-DAC, पुणे के AFCAT Query Cell से कॉन्टेक्ट करना होगा. इसके लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं.
020-25503105 या 020-25503106 या ईमेल करें: afcatcell@cdac.in

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक कहां मिलेगा?
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक इसी वेबसाइट पर मिलेगा: afcat.cdac.in. उम्मीदवारों को अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ 'AFCAT- 02/2025' लॉगिन सेक्शन में लॉगिन करना होगा. लिंक एक्टिव होते ही तुरंत डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है ताकि किसी टेक्निकल समस्या से बचा जा सके.

परीक्षा के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं?
परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को ये डॉक्यूमेंट साथ लाने होंगे:

AFCAT 2 2025 का एडमिट कार्ड (प्रिंट किया हुआ)

एक वैध पहचान पत्र, जैसे:

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • पासपोर्ट

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • राशन कार्ड आदि

  • बिना इन डॉक्यूमेंट के परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी.

AFCAT 2 2025 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  • सबसे पहले AFCAT की वेबसाइट पर जाएं – afcat.cdac.in.

  • होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

  • अपनी लॉगिन डिटेल्स (ईमेल और पासवर्ड) भरें.

  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

AFCAT 2 की परीक्षा कब और कैसे होगी?
AFCAT 2 की परीक्षा 23 अगस्त 2025 (शनिवार) या 24 अगस्त 2025 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. 25 अगस्त 2025 (सोमवार) को रिजर्व डे के रूप में रखा गया है. परीक्षा से पहले पहचान और डॉक्यूमेंट चेक का काम सुबह 8:00 बजे (Shift-1) और दोपहर 1:00 बजे (Shift-2) शुरू हो जाएगा. इसके बाद किसी को भी परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी.

AFCAT 2 परीक्षा पैटर्न 2025 क्या होगा?

  • परीक्षा का मीडियम: ऑनलाइन

  • सवालों का टाइप: ऑब्जेक्टिव

  • भाषा: केवल अंग्रेजी

From Degrees to Skills: 90% युवा कर रहे हैं ये बड़ी गलती, क्या आप भी उनमें से एक हैं?

विषय:

  • जनरल अवेयरनेस

  • इंग्लिश में वर्बल एबिलिटी

  • न्यूमेरिकल एबिलिटी

  • रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड

  • कुल सवाल: 100

  • समय: 2 घंटे

  • कुल मार्क्स: 300

Union Bank Recruitment 2025: यूनियन बैंक में निकली हैं सरकारी नौकरी, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? 

About the Author
author img
चेतन शर्मा

चेतन शर्मा 2013 से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हिंदुस्तान अखबार से करियर की शुरुआत करते हुए दैनिक भास्कर, NBT में भी काम किया. साल 2016 में डिजिटल मीडिया में कदम रखा और जनसत्ता डॉट कॉम से ...और पढ़ें

;