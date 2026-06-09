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एयरफोर्स की उड़ान, स्मार्ट लॉक्स और सीक्रेट लॉकडाउन: NEET री-परीक्षा पास करने के लिए NTA का 'मिशन चक्रव्यूह', जानें क्या-क्या सुरक्षा के इंतजाम?

NEET Re-Exam Security Tightened: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस बार आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की खास सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है, कोई मौका छोड़ता नजर नहीं आ रहा है जिससे कि पेपर लीक हो सके. एयरफोर्स की उड़ान, स्मार्ट लॉक्स और सीक्रेट लॉकडाउन तक, क्या-क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 09, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:50 AM IST
एयरफोर्स की उड़ान, स्मार्ट लॉक्स और सीक्रेट लॉकडाउन: NEET री-परीक्षा पास करने के लिए NTA का 'मिशन चक्रव्यूह', जानें क्या-क्या सुरक्षा के इंतजाम?
Image Credit: NEET 2026 exam security system

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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