एयरफोर्स की उड़ान, स्मार्ट लॉक्स और सीक्रेट लॉकडाउन: NEET री-परीक्षा पास करने के लिए NTA का 'मिशन चक्रव्यूह', जानें क्या-क्या सुरक्षा के इंतजाम?

NEET Re-Exam Security Tightened: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एग्जाम रद्द होने के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 21 जून 2026 को परीक्षा दोबारा आयोजित करने जा रही है. इस बार परीक्षा के लिए सुरक्षा के खास और हाई-टेक इंतजाम किए जा रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को मल्टी-लेयर सिस्टम के तहत तैयार किया गया है, जिसे 'मिशन चक्रव्यूह' कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य पिछले पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना है. 3 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था. अब री-एग्जाम के प्रश्नपत्रों की सुरक्षा की निगरानी केंद्र सरकार और NTA द्वारा सख्ती से की जा रही है.
साथ ही, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए उच्च स्तर पर निगरानी की बात कही जा रही है. परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और लीक-रोधी बनाने के लिए कई कड़े उपाय लागू किए गए हैं.
नीट यूजी 2026 परीक्षा को पूरी तरह से लीक प्रूफ और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार और एनटीए का एक सबसे सख्त कदम लॉकडाउन का रहा है. शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन सभी को एक गुप्त स्थान में रखा है जिन्होंने नीट पेपर को तैयार किया है. पेपर बनाने वालों से लेकर छपाई करने तक वालों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है. नीट यूजी री-टेस्ट के प्रश्नपत्र तैयार करने वाले, पेपर की समीक्षा करने वाले और हिंदी-अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वालों को एक ऐसी जगह रखा है जहां बाहरी लोगों से 21 जून तक कोई कनेक्शन नहीं रहेगा और ना ही फोन का इस्तेमाल करने को मिलेगा और न इंटरनेट की कोई सुविधा मिलेगी.
शिक्षा मंत्रालय की ओर से मल्टी-टियर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत पेपर तैयार किया गया है. इस बार का नीट प्रश्नपत्र बनाने वाले से लेकर उसकी छपाई करने के अलावा पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सेंटर्स तक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बंटवारा किया गया और उसका फायदा ये हुआ कि किसी एक व्यक्ति या ग्रुप को पेपर के पूरे प्रोसेस की जानकारी नहीं होगी.
भारतीय वायुसेना (IAF) के माध्यम से NEET UG परीक्षा के प्रश्नपत्रों को देशभर के 18 वायुसेना स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा. इन स्टेशनों से प्रश्नपत्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संबंधित परीक्षा केंद्रों तक भेजा जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में पहले से ही पुलिस, प्रशासन और तकनीकी निगरानी की व्यवस्था लागू रहती है. सामान्यतः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) प्रश्नपत्रों की छपाई केंद्रों से लेकर नोडल हब तक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जबकि राज्य या जिला पुलिस उन्हें आगे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाती है. इस बार इस पूरी लॉजिस्टिक प्रक्रिया में भारतीय वायुसेना की भूमिका को भी शामिल किया गया है जिससे सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जा सके.
नीट परीक्षा के प्रश्नपत्रों को एक ऐसे कंटेनर में सुरक्षित किया जाएगा जिसमें डिजिटल लॉक होगा और वो पूर्व निर्धारित समय पर ही खुलता है. इसके अलावा परिवहन वाहनों पर एक्टिव जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा भी होती है जिससे पेपर को ट्रैक किया जा सकता है कि वो कहां-कहां से होते गुजर रहा है.