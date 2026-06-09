एयरफोर्स की उड़ान, स्मार्ट लॉक्स और सीक्रेट लॉकडाउन: NEET री-परीक्षा पास करने के लिए NTA का 'मिशन चक्रव्यूह', जानें क्या-क्या सुरक्षा के इंतजाम?

नीट यूजी 2026 परीक्षा को पूरी तरह से लीक प्रूफ और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार और एनटीए का एक सबसे सख्त कदम लॉकडाउन का रहा है. शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन सभी को एक गुप्त स्थान में रखा है जिन्होंने नीट पेपर को तैयार किया है. पेपर बनाने वालों से लेकर छपाई करने तक वालों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है. नीट यूजी री-टेस्ट के प्रश्नपत्र तैयार करने वाले, पेपर की समीक्षा करने वाले और हिंदी-अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वालों को एक ऐसी जगह रखा है जहां बाहरी लोगों से 21 जून तक कोई कनेक्शन नहीं रहेगा और ना ही फोन का इस्तेमाल करने को मिलेगा और न इंटरनेट की कोई सुविधा मिलेगी.