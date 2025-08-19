AFCAT 2 Admit Card 2025: एफकैट 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

AFCAT 2 Admit Card Out: एफकैट 2 परीक्षा के लिए मंगलवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड के लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरुरत पड़ेगी. बता दें, ये परीक्षा शनिवार 23 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी.

क्या है ये परीक्षा?

एफकैट यानी की एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों का भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन टेक्निकल), एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग आदि के लिए सेलेक्शन होता है. ये लिखित परीक्षा होती है. पहले इसे पास करना होता है. इसके बाद इंटरव्यू आदि राउंड भी होते हैं.

एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले आपको भारतीय वायुसेना एफकैट की ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको AFCAT 02/2025 Admit Card 2025 Link शो हो जाएगी.

ऐसे में आप इसपर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट कर दें.

ऐसा करते ही आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर आ जाएगा.

इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकालकर रख लें.

ध्यान रखें कि परीक्षा वाले दिन आपके पास एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी हो.

क्या है एग्जाम पैटर्न?

टाइम- 2 घंटे

तारीख- 23 अगस्त

प्रश्नों की संख्या- 100

टोटल नंबर- 300

सब्जेक्ट- जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, मिलिट्री एप्टीट्यूट टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग

निगेटिव नंबर- हर सही जवाब के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा.

